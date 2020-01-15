Норвегия передала пограничникам в ООС оборудование на 1,5 миллиона гривен

14 января в Лисичанске состоялась передача украинским пограничникам, служащим в зоне ООС, оборудования для выявления радиоактивных и ядерных материалов, дозиметрии и дезактивации на сумму 1,5 млн грн от правительства Норвегии. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

"В целом в рамках проекта предоставлены дозиметры, спектрометры, информационные табло и систему дезактивации на общую сумму более 1,5 млн грн", - сказано в сообщении.

Полученная спецтехника будет использоваться пограничниками в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе во время проверки людей и грузов на наличие запрещенных для перемещения через линию разграничения опасных предметов и материалов, в частности ядерных, радиоактивных веществ различного характера и других материалов, которые могут быть источниками ионизирующего излучения.

Присутствующий на мероприятии глава миссии посольства Норвегии в Украине Фредерик Артур отметил, что важной целью этого проекта является укрепление потенциала Госпогранслужбы Украины в борьбе с незаконным перемещением источников ионизирующего излучения.

Он также подчеркнул, что правительство Норвегии и в дальнейшем готово оказывать помощь украинским пограничникам во всех сферах, где это необходимо.

Напомним, в начале января Министерство внутренних дел получило два французских вертолета Н125 по контракту с компанией Airbus Helicopter. Вертолеты предназначены для Государственной пограничной службы. Их планируют задействовать для подготовки пилотов, а позже - для мониторинга границы.