Фото: mvs.gov.ua

Министерство внутренних дел в пятницу получило два французских вертолета Н125 по контракту с компанией Airbus Helicopter.

Об этом говорится на сайте МВД.

Вертолеты предназначены для Государственной пограничной службы. Их планируют задействовать для подготовки пилотов, а позже - для мониторинга границы.

"Дальше модели Н125 будут прилетать в Украину уже со специальным оборудованием для наблюдения. Два вертолета, которые прибыли сегодня, будут использоваться для подготовки пилотов - пограничников. Несмотря на сравнительно небольшой размер, эта машина имеет большую стабильность полетов, на борт может поднять до 6 членов экипажа, отсутствие вибрации в салоне, что необходимо для работы оператора, и длительное время находится в воздухе без дозаправки", - заявил заместитель министра Сергей Гончаров.

По словам главы ГПСУ Сергея Дейнеко, в целом пограничники получат 24 такие машины в разной комплектации.

Фото: dpsu.gov.ua Сергей Дейнеко

Гончаров также рассказал, что в скором времени МВД получит тренажер-симулятор полётов для Кременчугской летной академии.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, 14 июля 2018 года МВД подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125 для МВД. Airbus поставит для МВД 21 вертолет H225, 24 вертолета H125 и 10 вертолетов H145 (восемь в пятилопастной компоновке, два - в четырехлопастной).

Кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра Украина получит техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников, а также - обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал.

Первые два вертолета H225 получили 21 декабря 2018 года Национальная гвардия и ГосЧС. 30 января и 20 июня два H225 получила ГосЧС, а 24 декабря - еще один H225 прилетел для Национальной гвардии.