В ночь со 2 на 3 января в Киеве провели следственный эксперимент с подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлией Кузьменко.
Как сообщает корреспондент LB.ua, следственные действия проводились на улицах Ивана Франко и Вячеслава Липинского.
Адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко, Влад Добош, сообщил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента. По его мнению, это необходимо, поскольку на видео из материалов дела видно, что шли двое людей, а Кузьменко водили одну, передает Hromadske.
Добош также сообщил, что 2 января следственный эксперимент не завершили, еще будут оформляться документы, после чего их отправят на экспертизу. Следственный эксперимент относился к изучению походки Кузьменко и сравнении с походкой девушки на видео возле места убийства Павла Шеремета.
Адвокат отметил, что уведомление о следственном эксперименте он получил за час до его запланированного проведения. Планировалось, что он начнется в 18 часов, но его отложили из-за требования Добоша предоставить видео из материалов следствия.
По словам адвоката Маси Найема, другой подозреваемый Андрей Антоненко отказался от следственного эксперимента без своих адвокатов. Он сообщил, что Уголовный процессуальный кодекс требует, чтобы о проведении процессуального действия защитников нужно информировать за три дня, тогда как один из адвокатов Антоненко получил информацию о следственном эксперименте всего за один час до его начала, а другой вообще не получил никаких сообщений.
"Как адвокат может подготовиться и прибыть за час до следственного действия? Как он может подготовиться при отсутствии материалов, которые ему не дают? То есть на брифинге сказали об определенных доказательствах, а адвокатам их не дают", - говорится в фейсбуке Найема.