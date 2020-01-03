Фото: LB.ua

В ночь со 2 на 3 января в Киеве провели следственный эксперимент с подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлией Кузьменко.

Как сообщает корреспондент LB.ua, следственные действия проводились на улицах Ивана Франко и Вячеслава Липинского.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко, Влад Добош, сообщил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента. По его мнению, это необходимо, поскольку на видео из материалов дела видно, что шли двое людей, а Кузьменко водили одну, передает Hromadske.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Добош также сообщил, что 2 января следственный эксперимент не завершили, еще будут оформляться документы, после чего их отправят на экспертизу. Следственный эксперимент относился к изучению походки Кузьменко и сравнении с походкой девушки на видео возле места убийства Павла Шеремета.

Адвокат отметил, что уведомление о следственном эксперименте он получил за час до его запланированного проведения. Планировалось, что он начнется в 18 часов, но его отложили из-за требования Добоша предоставить видео из материалов следствия.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

По словам адвоката Маси Найема, другой подозреваемый Андрей Антоненко отказался от следственного эксперимента без своих адвокатов. Он сообщил, что Уголовный процессуальный кодекс требует, чтобы о проведении процессуального действия защитников нужно информировать за три дня, тогда как один из адвокатов Антоненко получил информацию о следственном эксперименте всего за один час до его начала, а другой вообще не получил никаких сообщений.

"Как адвокат может подготовиться и прибыть за час до следственного действия? Как он может подготовиться при отсутствии материалов, которые ему не дают? То есть на брифинге сказали об определенных доказательствах, а адвокатам их не дают", - говорится в фейсбуке Найема.