Апелляционный суд Киева отложил рассмотрение жалобы адвоката подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко

Работники суда не забрали ее вовремя с почтового отделения.

Киевский апелляционный суд отложил на 8 января рассмотрение еще одной жалобы адвоката Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве Павла Шеремета. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

По словам адвоката Виталия Галенченко, жалоба была направлена своевременно, но не рассмотрена вместе с предыдущей жалобой других защитников Антоненко в связи с тем, что работники суда не забрали ее вовремя с почтового отделения.

"Таким образом, меня и моего клиента лишили права на защиту и доступ к правосудию", – прокомментировал Галенченко.

Он отметил, что двое из троих членов комиссии, на которую распределили рассмотрение его жалобы, принимали участие в рассмотрении предыдущей и оставили в силе решение Пeчeрского райсуда Киева о содержании Антоненко под стражей на два месяца.

"Исходя из этого, они не могут принимать участие в рассмотрении из-за предубежденности", – заявил адвокат.

По его словам, пока отвод для этой судейской коллегии объявлять не будет. Сегодня Антоненко в суд не отправляли, его содержат в ИВС, а не в СИЗО. Уже три дня, по неизвестным для адвоката причинам, ему не разрешают свидания с женой и детьми.

Напомним, что 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал музыканта и военного Андрея Антоненко (Риффмастер). Мера пресечения действует до 8 февраля 2020.

23 декабря Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей. Решение обжалованию не подлежит.