ВАКС арестовал имущество бизнесмена Альперина

Речь идет об авто, недвижимости и счетах в банке.

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество бизнесмена Вадима Альперина, подозреваемого в даче взятки в сумме 800 тысяч долларов. Об этом пишут "Українські новини", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Арест наложен, в частности, на недвижимость, банковские счета и автомобили.

Напомним, правоохранительные органы с октября 2017 года расследуют факты злоупотребления должностными лицами таможен Государственной фискальной службы, которые помогали группе компаний Альперина растаможивать товары по заниженной цене.

В ноябре 2017 года Альперину предъявили подозрение в даче взятки в сумме 800 тысяч долларов за передачу дела на расследование в другой правоохранительный орган. Его задержали за это и позже отправили под суд, но потом ему удалось скрыться.

Владимир Зеленский назвал Альперина одним из крестных отцов контрабанды в Украине и объявил награду за информацию о местонахождении.

27 ноября бизнесмен был задержан в помещении САП. 28 ноября ему сообщили о подозрении в создании коррупционной схемы на таможне.

САП изначально ходатайствовала об аресте Альперина с залогом в 288 млн гривен, но Антикорсуд взял его под стражу и назначил залог 70 млн гривен. По информации СМИ, он вышел под залог 2 декабря. 13 декабря Высший антикоррупционный суд оставил в силе свое решение о взятии под стражу бизнесмена Вадима Альперина и назначении ему залога в 70 млн гривен.