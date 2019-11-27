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Альперина задержали в помещении САП

Бизнесмен, которого Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", сдался.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро в среду задержали одесского бизнесмена Вадима Альперина, когда он пришел в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Об этом пишет агентство "Украинские новости".

Альперин (слева) с адвокатом
Фото: facebook.com / Вадим Альперин
Альперин (слева) с адвокатом

Его планировали задержать еще накануне в рамках спецоперации на Киевской таможне, но ему удалось скрыться. После этого президент Владимир Зеленский объявил награду за информацию о местонахождении Альперина. назвав его "крестным отцом контрабанды".

Напомним, что правоохранительные органы с октября 2017 года расследуют факты злоупотребления должностными лицами таможен Государственной фискальной службы, которые помогали группе компаний Альперина растаможивать товары по заниженной цене.

В рамках дела детективы НАБУ инициировали наложение ареста на 450 млн гривен компаний-участниц схемы.

В ноябре 2017 года Альперин предложил детективам 800 тысяч долларов за передачу дела на расследование в другой правоохранительный орган.

Его задержали за это и позже отправили под суд.

26 ноября 2019 года НАБУ провело спецоперацию, задержав 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. Среди задержанных - заместитель начальника Киевской таможни Сергей Тупальский.

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Источник: "Українські новини"
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