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Кабмин уволил замминистра инфраструктуры из-за переписки с пранкером

Клитина поплатилась за излишнюю откровенность.

Кабмин уволил замминистра инфраструктуры из-за переписки с пранкером
Фото: facebook.com/aleksandra.klitina

Кабинет министров на заседании в среду уволил замминистра инфраструктуры Александру Клитину, ставшую жертвой пранкера.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в фейсбуке.

"Замминистра инфраструктуры Александра Клитина уволена по представлению министра (не по собственному желанию). Министр инфраструктуры Криклий на заседании отсутствовал", - написал депутат.

Напомним, что в переписке с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной анонимный пранкер спросил, сможет ли она "потянуть министерство", потому что "Владом не доволен Вова".

Клитина ответила, что смогла бы и раскритиковала министра Владислава Криклия за то, что он "приблизил к себе [госсекретаря МИУ] Галущака", который "еще китайский экспресс разворовывал при Яныке". Она также заявила, будто бы Криклий отодвинул ее от "Укрзализныци", так как "они что-то крутят-мутят с тендерами на локомотивы".

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