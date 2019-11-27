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Кличко готов взять Садового на поруки

Мэру Львова вменяют нарушения при продаже 23 га земли.

Фото: Макс Требухов

В Высшем антикоррупционом суде началось заседание, на котором выберут меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому. В прокуратуре раньше говорили, что будут настаивать на залоге в размере 50 млн гривен.

На суд явился Садовой и его адвокаты, а также мэр Киева Виталий Кличко.

Фото: Макс Требухов

Он готов взять мэра Львова на поруки. Также отпустить Садового на поруки попросил депутат Верховной Рады Павел Бакунец (внефракционный), ряд экс-депутатов Рады, в том числе лидер партии "Самопомощь" Оксана Сыроид.

Напомним, 21 ноября Садовому вручили подозрение. Ему вменяют ч.2 ст.28 и ч.2 ст.364 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением при продаже 23,49 га под индустриальный парк.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Следователи считают, что проданный земельный участок вообще не принадлежит территориальной общине Львова, а фактически находится в собственности Рясно-Русского сельсовета как земля сельскохозяйственного назначения.

Речь идет о старом деле, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова, а самого Андрея Садового в июле 2017 года вызывали на допрос в Генпрокуратуру.

Впоследствии в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что открыли дело на должностных лиц Львовского городского совета. Их подозревают в злоупотреблении властью при строительстве индустриального парка в микрорайоне Рясне.

Пресс-секретарь САП Ольга Посталюк сообщила, что прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании для мэра Львова мера пресечения в виде залога в размере 50 млн грн.

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Источник: "Українські новини"
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