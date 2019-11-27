Гонтарева назвала Луценко и Шокина "неэффективными и коррумпированными"

Экс-глава НБУ считает, что Зеленскому пора "продемонстрировать свою независимость" от Коломойского.

Бывшая глава Национального банка Валерия Гонтарева назвала "неэффективными и коррумпированными" экс-руководителей Генеральной прокуратуры Виктора Шокина и Юрия Луценко.

Об этом она заявила во время выступления в Лондонской школе экономики, передает Радио Свобода.

"Мы передали тонны информации о злоупотреблениях тогдашнего руководства Приватбанка. Кого привлекли к ответственности?", - отметила она.

Гонтарева подчеркнула, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пора "продемонстрировать свою независимость" от бывшего владельца Приватбанка олигарха Игоря Коломойского.

"Коломойский запугивает не только меня, не только реформаторов, а все население Украины ... Международное сообщество должно направить сильный сигнал по поводу того, кто является настоящим дьяволом на украинской территории", - заявила Гонтарева.

Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров о незаконности национализации Приватбанка.

Решение не вступило в силу, так как было обжаловано в апелляционной инстанции.

Во время выступления в британском аналитическом центре Chatham House премьер-министр Алексей Гончарук пообещал не допустить возвращения Приватбанка Коломойскому.

Приватбанк перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года в связи с неплатежеспособностью.

Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.