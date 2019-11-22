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Гончарук в Лондоне пообещал не допустить возвращения Приватбанка Коломойскому

В Кабмине "готовы к любому развитию событий".

Гончарук в Лондоне пообещал не допустить возвращения Приватбанка Коломойскому
Фото: Николай ТИМЧЕНКО\День

Премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в британском аналитическом центре Chatham House пообещал помешать возвращению Приватбанка Игорю Коломойскому.

Об этом пишет "Голос Америки".

"У нас есть очень четкое понимание, у меня, у президента, у правительства, что дело Приватбанка является показательным для всего мира. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни этот банк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам", - сказал Гончарук.

Премьер заявил, что в Кабмине "готовы к любому развитию событий" в судебных разбирательствах с Коломойским.

"Правительство Украины, команда президента будет делать все от нас зависящее, чтобы этот пример стал сигналом того, что в Украине все изменилось", - отметил Гончарук.

Он сказал, что олигархи громко говорят в СМИ, но это "только показывает то, что они хотят казаться влиятельными, а на самом деле их влияние уменьшается".

Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров о незаконности национализации Приватбанка.

Решение не вступило в силу, так как было обжаловано в апелляционной инстанции.

Приватбанк перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года в связи с неплатежеспособностью.

Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

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