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Найем стал заместителем гендиректора "Укроборонпрома"

Экс-депутат хочет превратить концерн в сильный некоррупционный бизнес.

Фото: School of Public Management UC

Бывший депутат Верховной Рады Мустафа Найем стал заместителем директора "Укроборонпрома".

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос о его нынешней роли в госконцерне.

"Да, действительно я там сейчас работаю. Заместитель генерального директора", - сказал Найем.

Он сказал, что хочет помочь сделать из "Укроборонпрома" сильный некоррупционный бизнес.

"Я был журналистом, был депутатом, был общественным деятелем... Но я скажу одну вещь: титаническую работу в этой стране делает исполнительная власть, просто титаническую... Когда вы смотрите на государственную машину, там точно есть плохие и точно есть хорошие. Есть два выхода. Сказать: все хорошие, выходите оттуда, ничего там не произойдет. И есть второй путь - поддержать тех, кто что-то делает, найти их и, усиливая их, выталкивать других из системы", - сказал бывший депутат, объясняя причины, по которым пошел на эту должность.

На сайте "Укроборонпрома" сейчас указаны семь заместителей генерального директора Айвараса Абромавичуса. Имени Найема там пока что нет.

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