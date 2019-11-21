Крупным игрокам придется привлечь огромные инвестиции, чтобы сохранить свой земельный банк, - Лилия Тимакина

“Инвестора, который пришел в Украину в не самые простые годы, поднимал целину на заброшенных территориях, привлекал средства, привозил технику, брал людей на работу, представляют чуть ли не врагом украинского сельского хозяйства".

По словам директора по юридическим вопросам агрохолдинга "Астарта-Киев” Лилии Тимакиной, большинство аграрных компаний поддерживают введение рынка земли, однако этот шаг является также большим вызовом для них. Об этом она заявила в ходе круглого стола "Битва за землю. В поисках компромисса" в Институте Горшенина.

Фото: Макс Левин Лилия Тимакина

“Большинство аграрных компаний поддерживают рынок земли, потому что это шаг вперед. Это возможность развивать переработку и создавая добавленную стоимость. Для того, чтобы перерабатывать, нужно быть уверенным, что ты будешь возделывать эту землю не 7, не 8 и не 3 года, а будешь иметь право работать на ней долго. Некоторые инвестиции окупаются в течение 10 лет. Правильной также является концепция, согласно которой владеть землей должен тот, кто ее обрабатывает. Сегодня этот вопрос страшно заполитизирован - идет манипуляция понятиями “иностранцы”, “иностранные граждане”, которые должны иметь или не иметь право покупать землю. Наша компания была создана 25 лет назад, тогда же начала обрабатывать землю и земельный банк все время рос. 13 лет назад мы получили иностранных инвесторов, которые внесли капитал в наш устав. Да, мы получили обязательства - это обязательства вести бизнес прозрачно, честно, публиковать информацию об уплате налогов и доходы, которые получаем. За 13 лет мы не заплатили ни копейки дивидендов иностранным инвесторам. Они не выводили капитал - они не против того, чтобы мы каждый год весь доход вкладывали в Украину и развивали бизнес здесь. У нас работает 10 тысяч человек - в том числе, благодаря привлеченным иностранным инвестициям”, - отметила Лилия Тимакина.

По ее словам, крупным игрокам после введения рынка земли придется привлечь большие инвестиции, чтобы сохранить свои земельные банки.

“Кто является выгодополучателем законопроектов, которые сейчас готовятся? В первую очередь, собственник земельного участка, который хочет ее продать. Кроме того, выгодополучателем является украинский народ, а вовсе не сельхозкомпании. Это большой вызов для любого сельхозпроизводителя - от малого до большого. Крупным игрокам, если будет открыто право выкупа земельных участков, придется привлечь огромные инвестиции, чтобы сохранить тот земельный банк, который мы обрабатываем. Сегодня никто не говорит о том, что готов покупать землю, которую не обрабатывает - разобраться бы со своим земельным банком и не потерять его”, - сказала Лилия Тимакина.

По мнению директора по стратегии и развитию компании Agromino Алексея Сидорова, сегодня в стране пытаются искусственно создать противоречия между фермерами и иностранными инвесторами.

Фото: Макс Левин Алексей Сидоров

“Сегодня инвестора, который пришел в Украину в не самые простые годы, поднимал целину на заброшенных территориях, привлекал средства, привозил технику, брал людей на работу, представляют чуть ли не врагом украинского сельского хозяйства. Нужно уйти от демонизации понятия “иностранец”, не считать его захватчиком и завоевателем. Мы должны говорить об украинских компаниях, где работают украинцы. Мы даем рабочие места, обучаем людей новым подходам, новому мышлению. У нас постоянно идет обмен опытом с фермерами, никаких противоречий не было. И сейчас, к сожалению, эти противоречия пытаются искусственно создать. Иностранцев меньшинство, они никому не мешают, но сегодня им пытаются указать на дверь”, - сказал Алексей Сидоров.