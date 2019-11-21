Пока фермеры не получат доступа к дешевым финансовым ресурсам, открывать рынок земли иностранцам преждевременно, - нардеп "СН"

Народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Роксолана Пидласа считает, что говорить об открытии рынка земли для полностью иностранных компаний не стоит до тех пор, пока полноценно не заработает программа кредитования малых и средних фермеров. Об этом она заявила в ходе круглого стола "Битва за землю. В поисках компромисса" в Институте Горшенина.

“Мы, как фракция, которая должна окончательно утвердить законопроект о рынке земли, слышим аргументы как наших коллег по парламенту, так и представителей бизнеса. Да, в Украине есть более 1300 компаний с иностранным капиталом, которые много лет обрабатывают землю. И первоначальной концепцией было уравнять в правах украинские компании с иностранным капиталом, которые работают больше 3 лет, с полностью украинскими компаниями. Но сейчас, как мы видим, у нас есть политическая позиция команды о необходимости проведения всеукраинского референдума. И это следствие излишней заполитизированности этого вопроса, потому что и экономические обоснования этого вопроса, и расчеты показывают, что, даже если дать возможность компаниям с иностранным капиталом принимать участие в рынке земли, то экономический эффект на рост ВВП будет выше - 3,3% без иностранцев против 3,8% с иностранцами. Да, украинские фермеры не имеют доступа к дешевым финансовым ресурсам и, пока у нас не заработает программа кредитования малых и средних фермеров, говорить про открытие рынка для полностью иностранных компаний, немного преждевременно”, - сказала Роксолана Пидласа.

По словам народного депутата, один из самых чувствительных вопросов законопроекта о рынке земли, который активно обговаривается в ходе подготовки ко второму чтению - это объемы концентрации земли одним собственником.

“Мы услышали много критики и дискуссий и сейчас позиция “Слуги народа” такова, что мы готовы пересматривать объемы концентрации земли в одних руках в сторону уменьшения и на уровне всей страны, и на уровне области, и на уровне ОТГ. Кстати, в сравнении с правительственным законопроектом, мы в нашем законопроекте уменьшили объем концентрации на уровне с области с 15 до 8%”, - сказала народный депутат.