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94% банков отказывали клиентам в открытии счетов из-за репутационных рисков Promoted

94% банков отказывали клиентам в открытии счетов из-за репутационных рисков
Фото: asks.ru

94% банков сообщили, что отказывали в открытии счетов из-за репутационных рисков. Об этом говорится в исследовании "Агентства стратегических решений ShiStrategies".

В ходе исследования были опрошены представители украинских финучреждений различных размеров и форм собственности. Согласно результатам, репутационные риски становились причиной отказа в открытии счетов как для новых, так и для существующих клиентов у 88% опрошенных. Лишь 6% финучреждений сообщили, что отказы касались исключительно новых клиентов.

Опрос также показал, что, изучая клиента, кроме официальных данных госучреждений и реестров, украинские банки широко используют информацию из открытых источников. В частности, абсолютно все опрошенные сообщили, что опираются на информацию в СМИ о клиентах-юридических лиц и их бенефициаров.

Кроме того, 44% финучреждений среди источников отметили также публикации в соцсетях, а больше половины принимают во внимание публичные заявления как должностных лиц компаний, так и третьих лиц относительно клиентов.

В ходе опроса только 19% банков ответили, что публикации в СМИ и других медиа никогда не становились основанием для отказа в обслуживании. Четверть опрошенных призналась, что такие отказы были, однако преимущественно касались новых клиентов.

Тогда как 56% банков отметили, что публикации приводили к отказам как новым, так и уже действующим клиентам.

Поэтому медиа сегодня приобретают большее значение и могут ощутимо влиять на бизнес, в том числе, ограничивая ему доступ к финансовым ресурсам.

Сейчас в условиях, когда банки заботятся о собственной репутации, в том числе в глазах регулятора, негативная репутация клиента может помешать сотрудничеству и, в итоге, нанести существенный вред конкурентоспособности компании.

 "Агентство стратегических решений ShiStrategies" совместно с редакцией "Финансовый клуб" провели опрос среди предприятий и коммерческих учреждений различных масштабов и отраслей.

Целью исследования было определить, какую именно информацию собирают о клиентах отделы финансового мониторинга украинских банков и насколько репутация клиента влияет на принятие решений о сотрудничестве.

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