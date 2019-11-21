Законопроект о рынке земли в нынешнем виде может привести к социальным конфликтам, - Ивченко

По мнению народного депутата Украины от ВО «Батькивщина» Вадима Ивченко, законопроекты о рынке земли, принятые парламентом в первом чтении, нуждаются в значительной доработке и, в случае принятия их в нынешнем виде, могут привести к социальным конфликтам. Об этом он заявил в ходе круглого стола "Битва за землю. В поисках компромисса" в Институте Горшенина.

“У парламента есть две недели, чтобы подать в аграрный комитет правки в принятые в первом чтении законопроекты 2178-10, 2194, 2195. После этого у нас будет 2 недели для того, чтобы посмотреть, какие правки следует учитывать, а какие нет. Но, с другой стороны, нам надо так “перебрать” технические моменты законопроектов так, чтобы с этого конвейера выехал “Мерседес”. То есть это должны быть рабочие проекты, рабочие моменты, максимально облегченные для украинского фермера. Потому что когда законопроект об аукционах предполагает проведение трех раундов по три шага, а фермер даже не знает, как будет подниматься цена у конкурента - это немного путано и работать не будет. Это приведет к социальным конфликтам и к тому, что эта земельная реформа, которая должна облегчить доступ к земле малым фермерам, будет, наоборот, не давать им работать. Поэтому мы будем работать над изменениями в законопроект и практики покажут, какую электронную площадку лучше сделать.



Что касается объемов концентрации земли в одних руках, то их однозначно нужно уменьшать. Если мы говорим про малый и средний бизнес, то такие предприятия сегодня дают 60% валютной выручки, которая заходит в страну. Хозяйство с объемом от 2 до 7 тыс. га - это и есть тот самый средний бизнес, который сформировался исторически. Большинство производителей - это совсем маленькие хозяйства, которые обрабатывают до 500 га. И им нужно дать какое-то преимущественное право быть участником аукционам, а также передать в собственность землю тем, кто обрабатывает ее уже десятки лет”, - сказал Вадим Ивченко.

По мнению политика, обещанный властью референдум о праве иностранцев на приобретение земли, не решит проблему скупки украинских земель через юридические лица.

“Нужно однозначно убирать продажу через юрлица, потому что никто не отменял куплю-продажу корпоративных прав. Это означает, что, если не будут прописаны механизмы экспроприации этих земель, то все будет работать так: украинец, подставное лицо, купит 20 тыс. га,а потом просто продаст корпоративные права иностранцу. Государство в таком случае должно будет сразу или выкупать эту землю, или писать заявление о том, чтобы иностранцы отдали или продали эту землю, и и это должно быть зафиксировано в законе. То есть механизмы передачи такого земельного участка, когда были проданы корпоративные права, не выписаны в этом законе. Это означает, что, когда в этом законе будут это прописывать, то нарушат еще и 116 статью регламента. А нарушения регламента, напомню, уже привели к тому, что у нас были случаи, когда отменяли законы, не соответствующие регламенту. И это может быть проблемой, в том числе для тех технических вещей, которые нужны для работы законопроекта. Авторы этих законопроектов поторопились и внесли в зал сырой материал. Когда практики пересмотрели эти документы, то выяснилось, что закон про аукционы работать попросту не будет и возникнут большие социальные конфликты”, - подчеркнул народный депутат.