Авиаперевозки во Львове растут на десятки процентов в год.

Фото: facebook.com/LvivAirport

В воскресенье, 7 июля, аэропорт "Львов" принял двухмиллионного пассажира в 2019 году. Им стал мальчик Соломон Классен, который с родителями прилетел из Дортмунда рейсом авиакомпании WizzAir.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Фото: facebook.com/LvivAirport

Аэропорт "Львов" впервые в своей истории преодллел отметку в 2 млн пассажиров за год. По этому поводу в терминале "А" состоялись торжества при участии первых лиц города и области: главы ЛОГА Маркияна Мальского, мэра Львова Андрея Садового, заместителя главы облсовета Богдана Гагалюка.

Фото: facebook.com/LvivAirport

"С 500 тысяч в 2015 году сегодня у нас 2 миллиона, а прирост ежегодно составляет около 50%. В этом году у нас будет 42% прироста пассажиропотока и можем достичь даже 2,2 миллиона. В следующем году мы планируем развиваться не хуже - на уровне 30-40%", - заявила директор аэропорта Татьяна Романовская.

Напомним, что в 2017 году аэропорт "Львов" впервые стал миллионником. Этот показатель был достигнут им 1 декабря. В 2018 году миллионного пассажира приняли 26 августа, в 2019 году - 7 июля.

Аэропортами-миллионниками в Украине также являются "Борисполь", "Киев", "Одесса", "Харьков" (обслужил миллионного пассажира 2 октября 2019 года) и "Симферополь" на оккупированной территории. Миллионником был аэропорт "Донецк", он уничтожен в ходе войны.