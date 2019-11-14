Рейс будет выполняться дважды в неделю.

Крупнейший лоукост-авиаперевозчик Европы компания Ryanair (Ирландия) намерен открыть рейс из Херсона в Катовице (Польша) с января 2020 года.

Об этом говорится в сообщении авиакомпани.

"Ryanair сегодня (14 ноября) объявил о новом маршруте из Херсона в Катовице в Польше", - говорится в сообщении.

Рейс будет выполняться дважды в неделю. Также данный маршрут будет продлен в марте 2020 года в рамках летной навигации-2020.

Ранее Ryanair объявил о запуске рейсов из Херсона в Краков и Вену.

Напомним, Ryanair ежедневно осуществляет свыше 2,4 тыс. перелетов в/из 200 аэропортов, расположенных в 37 странах. В прошлом финансовом году компания перевезла 130,3 млн чел. Ее парк насчитывает 460 самолетов Boeing-737.

Напомним, Ryanair за год более чем вдвое увеличил количество направлений и рейсов из Украины.