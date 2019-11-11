"Мотор Сич" отменила рейсы из Киева

С целью оптимизации работы авиакомпания "Мотор Сич" приняла решение о сосредоточении деятельности в одном базовом аэропорту - "Международном Аэропорту Запорожье". Из-за этого рейсы Киев - Львов и Киев - Одесса отменены.

Об этом информирует пресс-служба авиакомпании в фейсбуке.

Согласно сообщению авиаперевозчика, рейсы из Запорожья в Киев будут выполняться дважды в день по будням и по одному рейсу в день в выходные.

Вылеты из Международного аэропорта "Запорожье" - с понедельника по пятницу в 07:20 и 17:50. Прибытие в Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) в 08:50 и 19:10.

Вылеты из Международного аэропорта "Киев" в Международный аэропорт "Запорожье" - с понедельника по пятницу в 10:50 и 20:00. Прибытие в Международный аэропорт "Запорожье" в 12:10 и 21:15.

По субботам рейсы будут осуществляться по следующему расписанию: вылет из Международного аэропорта "Запорожье" в 08:30, прибытие в Международный аэропорт "Киев" - 09:50.

Обратные рейсы: вылет из Киева в 11:30, прибытие в Запорожье - 12:50.

По воскресеньям вылет из Запорожья в 17:50, прибытие в Киев в 19:10. Обратные рейсы: вылет из Киева в 20:30, прибытие в Запорожье - 21:45.

Авиаперелеты между Запорожьем и Минском будут выполняться 4 раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Международного аэропорта "Запорожье" в будние дни в 06:45, прибытие в Национальный аэропорт "Минск" в 10:00.

По воскресеньям вылет из Запорожья - 07:45, прибытие в Минск - 11:00. Рейсы из Минска: вылет в 15:00 и прибытие в Запорожье в 16:15.

Ранее МАУ сообщила о закрытии нескольких рейсов из-за низкой рентабельности.