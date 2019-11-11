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"Нафтогаз" добился ареста счетов компании, которая выпускала бонды "Газпрома" в иенах

"Газпром" будет выпускать ценные бумаги через британскую фирму.

"Нафтогаз" добился ареста счетов компании, которая выпускала бонды "Газпрома" в иенах
Фото: EPA/UPG

Компания "Нафтогаз Украины" добилась ареста счетов компании GazAsia Capital S.A., которая выпускала еврооблигации "Газпрома" в японских иенах.

Об этом говорится в меморандуме нового выпуска еврооблигаций "Газпрома", пишет "Интерфакс-Украина".

15 февраля 2019 года судебный пристав постановил запретить ряду компаний, в том числе филиалам крупнейших банков в Люксембурге и Gaz Capital S.A. (эмитент прежней основной программы евробондов "Газпрома"), производить платежи в пользу "Газпрома". Это решение фактически остановило активность "Газпрома" на публичном рынке заимствований до регистрации новой программы.

В новом меморандуме впервые сообщается: "Нам также известно о приказе судебного пристава, запрещающем GazAsia Capital S.A. производить платежи в пользу "Газпрома". Эта компания разместила 10-летние бонды на 65 млрд иен в декабре 2018 года.

Невыгодные "Газпрому" решения люксембургских судов заставили концерн регистрировать программу бондов в другой юрисдикции. Была выбрана Великобритания, суды которой защитили активы "Газпрома" от исков "Нафтогаза". Новой компанией для выпуска облигаций стала британская Gaz Finance plc.

Напомним, что по итогам двух арбитражных разбирательств между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа российская компания обязана выплатить $2,56 млрд. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения, что не останавливает его выполнения.

В связи с этим "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания с "Газпрома" $2,6 млрд долга в том числе в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании.

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