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Фонд гарантирования вкладов продал пул активов за рекордные 850 млн гривен

Стартовая цена составляла 3,4 млрд гривен.

Фонд гарантирования вкладов продал пул активов за рекордные 850 млн гривен
Фото: Сергей Нужненко

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 7 ноября продал пул активов обанкротившихся Дельта Банка, банка "Надра" и банка "Финансы и кредит" за рекордные для себя 849,4 млн гривен.

Об этом говорится на сайте фонда.

Основными активами в этом пуле была задолженность по кредитам группы компаний "Яблочный дар" перед "Дельтой" и ЧАО "Росава" перед "ФиК". Взыскание долгов "Яблочного дара" будет зависеть от судебных разбирательство, которые в настоящее время продолжаются. К тому же одна из компаний, входящих в эту группу, ООО "Танк Транс" находится в процедуре ликвидации. "Росава" тоже проходит ликвидацию.

Несмотря на это, "токсичные" активы нашли своего покупателя - им стало ООО "Финансовая компания Инвестохиллс Веста".

Организатором торгов выступила американская компания FFN.

Стартовая цена пула составляла 3,4 млрд гривен, минимальная была установлена на уровне 679,5 млн гривен.

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