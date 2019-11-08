​Контракт с новым оператором ГТС позволит России начать отношения по транзиту с "чистого листа", - Витренко

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что открытые споры между НАКом и российским "Газпромом", а также отсутствие между ними контракта на поставку газа с 2020 года, являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Хотя бы потому, что новый контракт заключался не "Нафтогазом", а обособленным от "Нафтогаза" оператором газотранспортной системы. Это и является следствием «анбандлинга», о котором все говорят... То есть если "Газпром" и политическое руководство России действительно хотят начать отношения по транзиту "с чистого листа" бумаги, то контракт с обособленным оператором - это именно такой вариант", - пояснил Витренко.

При этом он отметил, что "начало с чистого листа" не означает, что "старые лист бумаги" исчезнет.

"«Рукописи не горят», как писал украинский классик. Пусть эти «старые листы бумаги» рассматривают суды", - добавил Витренко.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом". Европейская комиссия уже предложила "Газпрому" поддержанный украинской стороной вариант заключения транзитного контракта на 10 лет с ежегодным объемом от 60 млрд кубометров.

В сентябре ни трехсторонних переговорах в Брюсселе украинская сторона представила будущего оператора ГТС Украины - ООО "ОГТСУ", которое передало российской делегации проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартного договора на транспортировку. Кроме того, "Нафтогаз" передал россиянам "дорожную карту" действий для завершения отделения оператора ГТС.

31 октября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности снизить цены на газ для Украины. При этом он призвал к обнулению судебных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", связанных с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов на транзит и поставку газа.