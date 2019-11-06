Апелляционный суд назначил судей по делу о национализации ПриватБанка

В ближайшее время станет известна дата начала рассмотрения этой апелляции.

Шестой апелляционный административный суд сформировал коллегию судей для рассмотрения апелляционной жалобы НБУ, Кабинета министров и Приватбанка относительно отмены решения Окружного административного суда Киева о национализации Приватбанка.

Об этом журналистам сообщили в Нацбанке, передает «Интерфакс-Украина».

По оценкам экспертов НБУ, согласно существующей практике, в ближайшее время станет известна дата начала рассмотрения этой апелляции.

Напомним, решение о национализации Приватбанка было принято 18 октября 2016 года из-за "дыры" в его капитале. По оценке Национального банка, весь корпоративный портфель Приватбанка перед национализацией составляли инсайдерские кредиты, то есть выданные структурам, связанным с бывшими акционерами, основные из которых - это Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов.

Кабинет министров решил забрать Приватбанк в 100%-ную государственную собственность. Министерство финансов стало его владельцем всего за 1 гривну.

Передача Приватбанка в госсобственность стала гарантией его докапитализации, на которую впоследствии государство потратило 155 млрд гривен.

23 октября Офис президента заявил об отсутствии оснований для возвращения Приватбанка Коломойскому. Андрей Богдан, который был личным адвокатом Игоря Коломойского, а сейчас работает на государство против которого судится олигарх, заверил, что не занимается какими-либо вопросами, связанными с ПриватБанком.