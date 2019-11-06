Если законы о регулировании криптосферы будут приняты в нынешнем виде, Украина потеряет 10 млрд грн, - основатель стартапа Remme

По словам основателя и руководителя стартапа Remme Александра Момота, законопроекты о регулировании криптосферы в нынешнем виде не учитывают пожелания сообщества и могут принести Украине убытки. Об этом он заявил в ходе круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?" в Институте Горшенина.

“Мы не можем сказать, что учитываются все пожелания сообщества, потому что есть сомнения, что изменения будут приняты в том виде, который действительно поможет рынку. Если это будет принято в нынешнем виде, то Украина, по нашим оценкам, потеряет около 10 миллиардов гривен. Мы поддерживаем то, что криптобиржа Binance будет работать в Украине легально. Но государство хочет регулировать то, что регулироваться не может, потому что сложно взаимодейстовать с операциями на блокчейне. Проблема во взаимодействии государства и блокчейна в том, что государство не осознает сложность взимания налога с операции в блокчейне. С точки зрения государства, обмен биткоина и эфира - это облагаемая налогом операция. С нашей же точки зрения, не нужно регулировать ничего, что происходит в блокчейне, так как операторы рынка в таком случае просто поменяют юрисдикцию и никаких налогов собрать не получится,” - подчеркнул Александр Момот.

По его словам, Украине стоит создать некую “песочницу”, которая позволит опытным путем найти лучшие решения и разработать законодательную базу, которая будет учитывать пожелания сообщества.

“У нашей страны нет огромных ресурсов, но есть возможность создать самые лучшие условия для криптовалютной индустрии, чтобы не только Binance, который составляет один процент рынка, а все биржи использовали Украину как шлюз для обмена фиатных денег в крипту и обратно. В связи с тем, что границ уже нет и мир глобален, людям нужна свободная конвертация. Если Украина создаст такие условия и люди смогут так работать, это будет бонус. В данном же случае государство пытается регулировать что-то, что на украинский рынок повлияет негативно. Чем больше мы будем регулировать, тем больше помешаем. Нужна некая “песочница” с мягкими условиями и отсутствием наказания за отклонения от нынешних норм и тогда по мере необходимости мы примем все, что нужно, чтобы сохранить украинский бизнес и привлечь сюда другие бизнесы”, - сказал Александр Момот.