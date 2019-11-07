В Киеве мужчина выстрелил в соседа из автомата
В Киеве мужчина выстрелил в соседа из автомата
Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии
Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии
Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Формула столицы: Кличко, Ермак, Богдан и win-win
Формула столицы: Кличко, Ермак, Богдан и win-win
Ляшко и Герус ​подрались в VIP-терминале "Борисполя"
Ляшко и Герус ​подрались в VIP-терминале "Борисполя"
На Житомирской трассе под Киевом мотоциклист бросил взрывчатку в Mercedes (Обновлено)
На Житомирской трассе под Киевом мотоциклист бросил взрывчатку в Mercedes (Обновлено)
Зеленский остался в шоке после посещения заводов "Укроборонпрома" в Харькове
Зеленский остался в шоке после посещения заводов "Укроборонпрома" в Харькове
Трансляция круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?"
Трансляция круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?"
ГлавнаяЭкономикаФинансы

Укрэксимбанк размещает 10-летние еврооблигации на $100 млн

Финальный объем выпуска зависит от интереса инвесторов.

Укрэксимбанк размещает 10-летние еврооблигации на $100 млн
Фото: Depositphotos/Alex-ko

Укрэксимбанк начал размещение 10-летних еврооблигаций примерно на $100 млн под ставку ниже 10%. 

По данным профильного издания "Финклуб", финальный объем выпуска и ставка доходности евробондов государственного банка будут определены по итогам подписки на бумаги.

Инвесторы, желающие купить ценные бумаги, должны оплатить их 14 ноября 2019 года, а окончательный срок погашения еврооблигаций - 14 ноября 2029 года.

Через 5 лет - 14 ноября 2024 года - Укрэксимбанк может полностью погасить выпуск при получении согласия Нацбанка.

Бонды размещаются на нерегулируемом рынке Лондонской фондовой биржи (LSE), а лид-менеджерами выпуска выступают J.P. Morgan и Morgan Stanley.

Укрэксимбанк традиционно проводит размещение через свою британскую компанию Biz Finance Plc.

Напомним, что за последнее время целый ряд украинских компаний разместили еврооблигации.

ДТЭК ВИЭ выпустил пятилетние "зеленые" еврооблигации на €325 млн под 8,5% годовых, "Нафтогаз" - семилетние еврооблигации на $500 млн под 7,625% годовых.

"Интерпайп" в рамках реструктуризации долгов выпустил пятилетние еврооблигации на $309,2 млн под 10,25%.

"Метинвест" в рамках реструктуризации еврооблигаций осуществил новый выпуск бондов, номинированных в двух валютах, включая 10-летний транш на сумму $500 млн со ставкой 7,75% годовых и 5-летний транш на сумму €300 млн  со ставкой 5,625% годовых.

"Кернел" выпустил пятилетние еврооблигации на $300 млн с доходностью 6,625%.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также