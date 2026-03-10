Венс чи Рубіо у 2028-му? Це питання, яке Трамп не припиняє ставити

Президент Трамп приватно опитує радників і донорів щодо кандидатур віцепрезидента Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо на 2028 рік, пише The Wall Streeet Journal .

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп, Джей Ді Венс та Марко Рубіо (праворуч) в Овальному кабінеті, 27 червня 2025 року.

Менш ніж за добу після того, як США розпочали бомбардування Ірану, президент Трамп зустрівся з двома десятками донорів у своєму клубі Мар-а-Лаго. Поки гості смакували королівськими крабами та стейками рибай, Трамп запитав присутніх: «Що ви думаєте про Джей Ді Венса та Марко Рубіо?».

За словами людей, які були в залі, гості аплодували Рубіо гучніше.

До виборів 2028 року ще понад два з половиною роки, але Трамп уже активно про них думає, шукаючи відповідного спадкоємця для своєї імперії MAGA. Протягом місяців президент приватно опитував радників, донорів і друзів про політичні сильні та слабкі сторони свого віцепрезидента та державного секретаря, зіштовхуючи двох молодих та амбітних республіканців один з одним — подобається їм це чи ні.

Згідно з інформацією від осіб, що спілкувалися з президентом, Трамп дедалі частіше виявляє прихильність до Рубіо, вихваляючи його у приватних розмовах і зазначаючи, що колишній сенатор від Флориди має високі шанси на перемогу. Фіксація Трампа на зовнішній політиці під час другого терміну поставила Рубіо в центр найбільш резонансних кроків адміністрації, і президент часто звертається до нього за порадами.

Остаточне рішення Трампа — радники кажуть, що він ще не визначився — матиме монументальні наслідки для Республіканської партії, оскільки його фаворит отримає підтримку президента, який залишається надзвичайно популярним серед консерваторів. Це також визначить консервативний рух на ціле покоління, піднявши або популістські антиінтервенціоністські ідеї Венса, або більш «яструбине» бачення зовнішньої політики Рубіо.

Фото: EPA/UPG Віце-президент США Джей Ді Венс та державний секретар США Марко Рубіо (праворуч) під час зустрічі з президентом Сальвадору в Овальному кабінеті Білого дому, Вашингтон, 14 квітня 2025 року.

Рубіо публічно та приватно заявляв, що не кидатиме виклик Венсу, якого вважають фаворитом, якщо той вирішить балотуватися у 2028 році. За словами близьких до них людей, вони є друзями. Опитування показують, що Венс є раннім лідером у боротьбі за номінацію від партії у 2028 році. Речники Венса та Рубіо відмовилися від коментарів.

Голова апарату Білого дому Сьюзі Вайлз заявила, що Рубіо та Венс однаково добре служать адміністрації, а медійні спекуляції лише сіють розбрат. Проте Трамп продовжує підживлювати конкуренцію між ними, що змушує Вашингтон гадати на кавовій гущі та сіє недовіру серед зовнішніх союзників обох політиків.

Прибічники Венса останніми місяцями стверджували, що правим інфлюенсерам платять за критику віцепрезидента в мережі. Дональд Трамп-молодший, син президента і затятий прихильник Венса, заявив у січні, що нібито операція з підриву авторитету віцепрезидента була «мабуть, найочевиднішою та найзухвалішою операцією, яку я коли-небудь бачив в історії соціальних мереж».

В адміністрації та серед найпалкіших прихильників Трампа формуються два табори. Венс має підтримку Дональда Трампа-молодшого та багатьох впливових аколітів MAGA. Такер Карлсон — його друг. Еріка Кірк, вдова Чарлі Кірка і голова впливової консервативної групи Turning Point USA, підтримала Венса на посаду президента, і організація планує використовувати свої регіональні офіси для його підтримки на ранніх праймеріз. Дехто в Білому домі вважає цю підтримку передчасною, відчуваючи, що група випередила самого Трампа.

Фото: EPA/UPG Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Дж. Трамп та кандидат у віце-президенти від Республіканської партії, сенатор Джей Ді Ванс від штату Огайо, під час церемонії вшанування пам'яті жертв 11 вересня у Національному меморіалі у Нью-Йорку, 11 вересня 2024 року.

Як фінансовий голова Національного комітету Республіканської партії, Венс зібрав величезні кошти для партії. Мегадонор Джефф Ясс, гендиректор Palantir Алекс Карп і гендиректор ConocoPhillips Раян Ленс відвідали захід зі збору коштів за участю віцепрезидента, який приніс близько 6 мільйонів доларів.

Рубіо близький до багатьох впливових гравців Флориди, впливових республіканців-латиноамериканців, великих донорів та низових організаторів, які підтримували його кампанію 2016 року. Водночас деякі єврейські донори занепокоєні стосунками Венса з Карлсоном, син якого працює в команді Венса; вони вважають колишнього ведучого Fox News антиізраїльським.

Штурм Ірану

Республіканські стратеги та донори уважно стежать за публічними висловлюваннями Трампа. Його остання риторика вигідно висвітлює Рубіо.

«Марко увійде в історію, я думаю, як найкращий державний секретар. Це моя думка. Звісно, я трохи упереджений, бо він мені подобається», — сказав Трамп про Рубіо минулими вихідними.

Виступаючи перед губернаторами в лютому, Трамп назвав Венса «блискучим хлопцем», який може бути «дещо жорстким іноді... нам треба його трохи пригальмувати». Потім він описав Рубіо як «протилежну крайність», додавши: «Марко робить це в оксамитовій рукавичці, але це все одно смертельний удар».

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп виступає під час вечері з губернаторами у Східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні, 21 лютого 2026 року.

Під час двох найважливіших моментів другого терміну — масованої атаки на Іран та захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро — Рубіо був поруч із президентом у Мар-а-Лаго. Венс підключався віртуально. Офіційні особи пояснили це протоколами безпеки, щоб кортежі не видали підготовку до військових дій.

Венс мовчав два дні після початку іранської операції. Помічники віцепрезидента кажуть, що це було зроблено, аби залишити Трампу простір бути єдиним рупором адміністрації. Люди, близькі до Венса, зазначають: він підтримував удари, але стурбований перспективою затяжної війни. Ветеран війни в Іраку, Венс раніше стверджував, що багато минулих конфліктів не відповідали інтересам американського народу.

Фото: EPA/UPG віце-президент США Джей Ді Венс

Трампа запитали в понеділок, чи були розбіжності між ним і Венсом щодо Ірану. «Він був, я б сказав, філософськи дещо іншим, ніж я», — сказав Трамп. «Думаю, він був, можливо, менш захоплений ідеєю починати це, але в підсумку був цілком сповнений ентузіазму».

Рубіо, якого протягом кар'єри в Сенаті вважали «яструбом», став одним із головних облич іранських ударів. Його політичний рейтинг може постраждати, якщо виборці згодом сприймуть операцію в Ірані як зовнішньополітичну помилку.Ще один контраст помітний у промовах на Мюнхенській конференції з безпеки. Виступ Венса у 2025 році шокував європейських союзників своєю войовничістю, тоді як Рубіо цього року обрав більш зважений підхід, який викликав бурхливі аплодисменти стоячи. Трамп похвалив промову Рубіо у розмовах з помічниками.

Фото: EPA/UPG державний секретар США Марко Рубіо

«Конфлікту немає»

Трамп почав звертатися до Рубіо за порадами з тем, що виходять за межі його повноважень. Наразі вони разом працюють над планом повалення комуністичного керівництва Куби. Поза роботою вони зблизилися на ґрунті спорту. Трамп вважає, що Рубіо чудово тримається на телебаченні та здатний перемогти на загальних виборах, оскільки боїться, що демократи можуть скасувати його спадщину.

При цьому президент не критикував Венса. Трампу подобається ідея порівняння цих двох політиків як гра, і він поки не вважає, що офіційно обирає наступника. Він навіть казав соратникам, що сподівається, що вони підуть на вибори разом в одному тандемі.

Коли Венса запитали про можливе висування Рубіо у 2028 році, він відповів: «ЗМІ хочуть створити цей конфлікт там, де його просто немає». Він назвав Рубіо своїм найближчим другом в адміністрації.

Окрім проміжних виборів цього року, призначення наступника є головним політичним питанням для Трампа. Проте він неохоче говорить про 2028 рік публічно, знаючи, що це перетворить його на «кульгаву качку». Він може взагалі не втручатися, дозволивши відкриті праймеріз, де змагатимуться Тед Круз, Джош Гоулі, Роберт Ф. Кеннеді-молодший, Тулсі Габбард та інші.

Фото: EPA/UPG Портрети віце-президента США Джей Ді Венса, президента Дональда Трампа та державного секретаря США Марко Рубіо в Місії США при ООН у Женеві, 11 лютого 2026 року.

Тест проміжними виборами

Майбутні проміжні вибори матимуть величезне значення для майбутнього Венса. Якщо він допоможе партії уникнути значних втрат, його привабливість зросте. Але провальні результати змусять активістів шукати альтернативу.

В Айові вже зростає ентузіазм щодо Венса. «Друкуйте плакати. Він — очевидний спадкоємець», — каже консервативна активістка Келлі Кох. Проте популярний подкастер Патрік Бет-Девід зазначає, що за результатами опитування його аудиторії фаворитом став Рубіо: «Я просто думаю, що Рубіо готовий».

У 2024 році Трамп вагався між Венсом і Рубіо при виборі віцепрезидента. Одним із аргументів на користь Венса було те, що він буде завжди зобов’язаний своєю кар’єрою Трампу. Рубіо ж починав як протеже колишнього губернатора Флориди Джеба Буша.

Дехто в Білому домі вважає, що Венс і його команда приділяють занадто багато уваги онлайн-дискусіям та культурним війнам, які відштовхують поміркованих виборців. На початку року Венс зіткнувся з критикою від інфлюенсерки Лори Лумер. Венс приватно висловив Трампу занепокоєння, що Лумер розпалює «громадянську війну» серед консерваторів. Трамп зателефонував Лумер у січні з проханням припинити це, але водночас запитав її: а що вона думає про Венса та Рубіо?