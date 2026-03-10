Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Організатори Шнобелевської премії перенесли її зі США до Європи

Міграційна політика Дональда Трампа дісталася і до жартівливої нагороди.

Організатори Шнобелевської премії перенесли її зі США до Європи
Шнобелівська премія
Фото: www.improbable.com

Сатирична церемонія Ig Nobel Prize, яку часто називають Шнобелівською премією, вперше за час свого існування переїде зі Сполучених Штатів до Європи.

Як пише The Guardian, організатори заявили, що не можуть змусити лауреатів ризикувати приїздити до США на тлі агресивної антимігрантської позиції чинної адміністрації Дональда Трампа. Минулоріч чотири із 10 переможців нагороди відмовилися від поїздки за своїми статуетками. 

Новою домівкою для Шнобеля стане швейцарський Цюрих. Організатори пожартували, що ця країна подарувала світу "чимало несподівано хороших речей - як от фізика Ейнштейна, світова економіка і годинник із зозулею". 

Премію традиційно вручають у вересні, за кілька тижнів до оголошення нобелівського комітету. Гасло нагороди - те, що змушує тебе спершу посміятися, а потім задуматися. У 2025 році статуетки давали за дослідження того, чи кусатимуть мухи менше корів, пофарбованих у смужку, які види піци люблять ящірки та як вживання алкоголю допомагає говорити іноземними мовами. 

﻿
