ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаСвіт

У МЗС України висловили рішучий протест послу Угорщини

Посла Угорщини в Україні викликали в МЗС України.

У МЗС України висловили рішучий протест послу Угорщини
Фото: Вікіпедія

9 березня МЗС України викликало посла Угорщини в Україні Антала Гейзера. Йому висловили рішучий протест через дії угорської сторони щодо громадян України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Причиною стало поводження з українцями, яких незаконно затримали під час перевезення цінного вантажу з Відень до України. Перевезення здійснювалося на виконання міжнародного контракту між Raiffeisen Bank International AG (Австрія) та Ощадбанк.

У зовнішньополітичному відомстві заявили, що дії угорської сторони є грубим порушенням міжнародно-правових зобов’язань, зокрема Європейської конвенції з прав людини, Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року та українсько-угорської консульської конвенції.

"До угорської сторони було доведено позицію про неприйнятність застосування до українських громадян заходів залякування та психологічного тиску, а також щодо надмірного застосування сили", – зазначили у МЗС.

У МЗС наголосили, що попри офіційний запит, надісланий дипломатичними каналами, консульським посадовцям України не надали доступу до затриманих громадян, що також є порушенням міжнародного права.

Крім того, під час зустрічі українська сторона запросила роз’яснення щодо законодавчої ініціативи керівника парламентської фракції Фідес, зокрема щодо предмета регулювання та мети майбутнього закону.

"Принагідно було запрошено інформацію щодо законодавчої ініціативи керівника парламентської фракції "Фідес", зокрема предмету регулювання законодавчої ініціативи та цілей майбутнього закону", – повідомило МЗС України.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies