У МЗС України висловили рішучий протест послу Угорщини

Посла Угорщини в Україні викликали в МЗС України.

9 березня МЗС України викликало посла Угорщини в Україні Антала Гейзера. Йому висловили рішучий протест через дії угорської сторони щодо громадян України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Причиною стало поводження з українцями, яких незаконно затримали під час перевезення цінного вантажу з Відень до України. Перевезення здійснювалося на виконання міжнародного контракту між Raiffeisen Bank International AG (Австрія) та Ощадбанк.

У зовнішньополітичному відомстві заявили, що дії угорської сторони є грубим порушенням міжнародно-правових зобов’язань, зокрема Європейської конвенції з прав людини, Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року та українсько-угорської консульської конвенції.

"До угорської сторони було доведено позицію про неприйнятність застосування до українських громадян заходів залякування та психологічного тиску, а також щодо надмірного застосування сили", – зазначили у МЗС.

У МЗС наголосили, що попри офіційний запит, надісланий дипломатичними каналами, консульським посадовцям України не надали доступу до затриманих громадян, що також є порушенням міжнародного права.

Крім того, під час зустрічі українська сторона запросила роз’яснення щодо законодавчої ініціативи керівника парламентської фракції Фідес, зокрема щодо предмета регулювання та мети майбутнього закону.

"Принагідно було запрошено інформацію щодо законодавчої ініціативи керівника парламентської фракції "Фідес", зокрема предмету регулювання законодавчої ініціативи та цілей майбутнього закону", – повідомило МЗС України.