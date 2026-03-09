У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаСвіт

Сибіга: Угорщина занурюється у спіраль беззаконня

Україна має намір притягнути до відповідальності всіх причетних до інциденту.

Сибіга: Угорщина занурюється у спіраль беззаконня
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина "занурюється у спіраль беззаконня" після дій щодо коштів українського державного банку та ставлення до громадян України.

Про це пише пресслужба МЗС України.

"Після крадіжки грошей українського державного банку вони тепер висувають законопроєкт, щоб "легалізувати" її. Це де-факто визнання, що дії Угорщини не мають жодних законних підстав. Вони лише додають беззаконня до беззаконня", – заявив Сибіга.

Міністр також наголосив, що Україна має намір притягнути до відповідальності всіх причетних до інциденту. За його словами, йдеться не лише про фінансові порушення, а й про поводження з громадянами України.

Україна заявляє про порушення міжнародного права, зокрема Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції про консульські зносини.

"Ми притягнемо до відповідальності всіх причетних – не лише за крадіжку грошей, але й передусім за жорстоке поводження із сімома громадянами України", – підкреслив міністр.

Що відомо про затримання українських інкасаторів в Угорщині

  • 5 березня два автомобіля інкасаторської служби Ощадбанку були затримані в Угорщині під час здійснення регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів.
  • Відповідно до даних GPS-сигналу, автомобілі банку були в центрі Будапешта поблизу однієї із силових структур Угорщини. Їхнє місцезнаходження підтвердили представники посольства України в Угорщині та МЗС.
  • Перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж оформили відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур.
  • Пізніше угорські медіа із посиланням на податкову та митну служби повідомили, що нібито сімох затриманих інкасаторів Ощадбанку вже депортували з Угорщини. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, "виникає закономірне питання, чи не йдеться про гроші української воєнної мафії".
  • Українська сторона поскаржилася, що Угорщина не допускала до затриманих українців наших консулів.
  • Нацпол відкрив справу за фактом незаконного викрадення громадян України на угорській території.
  • Увечері 6 березня глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що сімох українців вдалося повернути додому.
  • Голова НБУ Андрій Пишний висловив сподівання, що Угорщина поверне цінний вантаж, бо не було жодних підстав для затримання авто. 
  • Голова МЗС Сибіга також заявив, що Україна вимагає негайного повернення грошей і дорогоцінних металів, які угорська влада незаконно забрала в українських інкасаторів. У МЗС наголошують, ці гроші належать державному банку України "Ощадбанк".
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies