Сибіга: Угорщина занурюється у спіраль беззаконня

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина "занурюється у спіраль беззаконня" після дій щодо коштів українського державного банку та ставлення до громадян України.
Про це пише пресслужба МЗС України.
"Після крадіжки грошей українського державного банку вони тепер висувають законопроєкт, щоб "легалізувати" її. Це де-факто визнання, що дії Угорщини не мають жодних законних підстав. Вони лише додають беззаконня до беззаконня", – заявив Сибіга.
Міністр також наголосив, що Україна має намір притягнути до відповідальності всіх причетних до інциденту. За його словами, йдеться не лише про фінансові порушення, а й про поводження з громадянами України.
Україна заявляє про порушення міжнародного права, зокрема Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції про консульські зносини.
"Ми притягнемо до відповідальності всіх причетних – не лише за крадіжку грошей, але й передусім за жорстоке поводження із сімома громадянами України", – підкреслив міністр.
Що відомо про затримання українських інкасаторів в Угорщині
- 5 березня два автомобіля інкасаторської служби Ощадбанку були затримані в Угорщині під час здійснення регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів.
- Відповідно до даних GPS-сигналу, автомобілі банку були в центрі Будапешта поблизу однієї із силових структур Угорщини. Їхнє місцезнаходження підтвердили представники посольства України в Угорщині та МЗС.
- Перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж оформили відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур.
- Пізніше угорські медіа із посиланням на податкову та митну служби повідомили, що нібито сімох затриманих інкасаторів Ощадбанку вже депортували з Угорщини. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, "виникає закономірне питання, чи не йдеться про гроші української воєнної мафії".
- Українська сторона поскаржилася, що Угорщина не допускала до затриманих українців наших консулів.
- Нацпол відкрив справу за фактом незаконного викрадення громадян України на угорській території.
- Увечері 6 березня глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що сімох українців вдалося повернути додому.
- Голова НБУ Андрій Пишний висловив сподівання, що Угорщина поверне цінний вантаж, бо не було жодних підстав для затримання авто.
- Голова МЗС Сибіга також заявив, що Україна вимагає негайного повернення грошей і дорогоцінних металів, які угорська влада незаконно забрала в українських інкасаторів. У МЗС наголошують, ці гроші належать державному банку України "Ощадбанк".