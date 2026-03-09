Сибіга: Угорщина занурюється у спіраль беззаконня

Україна має намір притягнути до відповідальності всіх причетних до інциденту.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина "занурюється у спіраль беззаконня" після дій щодо коштів українського державного банку та ставлення до громадян України.

Про це пише пресслужба МЗС України.

"Після крадіжки грошей українського державного банку вони тепер висувають законопроєкт, щоб "легалізувати" її. Це де-факто визнання, що дії Угорщини не мають жодних законних підстав. Вони лише додають беззаконня до беззаконня", – заявив Сибіга.

Міністр також наголосив, що Україна має намір притягнути до відповідальності всіх причетних до інциденту. За його словами, йдеться не лише про фінансові порушення, а й про поводження з громадянами України.

Україна заявляє про порушення міжнародного права, зокрема Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції про консульські зносини.

"Ми притягнемо до відповідальності всіх причетних – не лише за крадіжку грошей, але й передусім за жорстоке поводження із сімома громадянами України", – підкреслив міністр.

Що відомо про затримання українських інкасаторів в Угорщині