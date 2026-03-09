Очільник українського МЗС вперше за 13 років здійснить робочий візит до Латинської Америки

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга здійснить візит до Чилі, а також відвідає Панаму у Центральній Америці.

Це буде перше за 13 років турне очільника МЗС до Латинської Америки та відвідання цих двох країн.

10-11 березня у Сантьяґо центральною подією турне стане участь Андрія Сибіги в урочистій церемонії інавгурації новообраного президента Чилі.

Також запланована зустріч глави МЗС України з президентом Чилі та членами нового уряду для визначення пріоритетів подальшої співпраці.

Міністр також проведе низку двосторонніх переговорів з очільниками делегацій країн Латинської Америки, які прибудуть у ці дні до чилійської столиці. У фокусі переговорів буде зміцнення партнерських зв’язків України з країнами регіону, розвиток взаємовигідної торгівлі та інвестицій, спільний захист міжнародного миру, безпеки та справедливості.

12-13 березня міністр здійснить робочий візит до Панами для активізації політичного діалогу та економічної взаємодії. У Панама-Сіті заплановані переговори з міністром закордонних справ Панами, підписання двосторонніх документів, які закладуть фундамент для нових спільних проєктів, та інавгурація посольства України в цій стратегічно важливій центральноамериканській державі.

“Активізація дипломатії в Латинській Америці є частиною стратегії МЗС із посилення позицій України в світі та пошуку нових можливостей для нашої держави, громадян та експортерів”, – зазначили у МЗС.

У міністерстві підкреслюють, що зміцнення звʼязків з Латинською Америкою важливе для консолідації міжнародної підтримки на захист територіальної цілісності України, спільної протидії російській агресії та пропаганді, забезпечення підтримки українських ініціатив у ключових міжнародних організаціях, зміцнення політичного діалогу з впливовими державами регіону.