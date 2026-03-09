Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Очільник українського МЗС вперше за 13 років здійснить робочий візит до Латинської Америки

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга здійснить візит до Чилі, а також відвідає Панаму у Центральній Америці.

Очільник українського МЗС вперше за 13 років здійснить робочий візит до Латинської Америки
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга здійснить візити до Чилі та Панами, повідомили у міністерстві. 

Це буде перше за 13 років турне очільника МЗС до Латинської Америки та відвідання цих двох країн. 

10-11 березня у Сантьяґо центральною подією турне стане участь Андрія Сибіги в урочистій церемонії інавгурації новообраного президента Чилі. 

Також запланована зустріч глави МЗС України з президентом Чилі та членами нового уряду для визначення пріоритетів подальшої співпраці.

Міністр також проведе низку двосторонніх переговорів з очільниками делегацій країн Латинської Америки, які прибудуть у ці дні до чилійської столиці. У фокусі переговорів буде зміцнення партнерських зв’язків України з країнами регіону, розвиток взаємовигідної торгівлі та інвестицій, спільний захист міжнародного миру, безпеки та справедливості.

12-13 березня міністр здійснить робочий візит до Панами для активізації політичного діалогу та економічної взаємодії. У Панама-Сіті заплановані переговори з міністром закордонних справ Панами, підписання двосторонніх документів, які закладуть фундамент для нових спільних проєктів, та інавгурація посольства України в цій стратегічно важливій центральноамериканській державі. 

“Активізація дипломатії в Латинській Америці є частиною стратегії МЗС із посилення позицій України в світі та пошуку нових можливостей для нашої держави, громадян та експортерів”, – зазначили у МЗС.

У міністерстві підкреслюють, що зміцнення звʼязків з Латинською Америкою важливе для консолідації міжнародної підтримки на захист територіальної цілісності України, спільної протидії російській агресії та пропаганді, забезпечення підтримки українських ініціатив у ключових міжнародних організаціях, зміцнення політичного діалогу з впливовими державами регіону.

