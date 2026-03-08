Культура не має стати інструментом війни: МЗС і Мінкульт виступили зі спільною заявою щодо РФ у Венеційській бієнале

РФ вбила 346 митців та 132 українських і іноземних медійників і зруйнувала 1707 пам’яток культурної спадщини.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна виступили зі спільною заявою щодо неприпустимості участі Росії у Венеційській бієнале.

Відповідну заяву опублікували на сайті Міністерства культури України

"Венеційська бієнале – одна з найавторитетніших мистецьких платформ світу, яка не може ставати майданчиком для відбілювання воєнних злочинів, які Росія щоденно вчиняє проти українського народу та нашої культурної спадщини. З 2014 року Росія цілеспрямовано знищує об’єкти культурної спадщини України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, положення Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року", – ідеться в тексті заяви.

У Мінкульті наголошують, що РФ веде системну війну проти української культури, ідентичності та історичної пам’яті, з початку повномасштабного вторгнення вбила 346 митців та 132 українських і іноземних медійників, зруйнувала або пошкодила 1707 пам’яток культурної спадщини та 2503 об’єкти культурної інфраструктури в Україні, з яких 558 повністю знищено.

"Російські окупанти незаконно вивезли щонайменше 35 482 музейні предмети, а понад 2,1 мільйона одиниць зберігаються на тимчасово окупованих територіях і перебувають під загрозою знищення або незаконного переміщення. Прямі збитки культурному сектору України вже перевищують 4,2 млрд доларів США, а загальні втрати галузі оцінюються більш ніж у 31 млрд доларів", – наголошують в заяві.

Очільник МЗС Андрій Сибіга та міністерка культури Тетяна Бережна наголошують, що протягом століть Російська імперія та згодом СРСР здійснювали цілеспрямовану політику знищення української ідентичності, і зараз РФ також проводить системну політику культурної експансії та насильницької русифікації на тимчасово окупованих територіях.

РФ відкрито використовує культуру як інструмент політичного впливу.

"Показовим є висловлювання директора російського музею "Ермітаж" Міхаіла Піотровського, який назвав російські культурні проєкти за кордоном "спецоперацією". Це підтверджує, що російська культурна присутність часто є частиною ширшої державної політики легітимізації агресії. У цьому контексті допуск представників Росії до міжнародних мистецьких подій неприпустимий", – наголошують в заяві.

Організатори Бієнале вже через три дні після початку повномасштабної агресії РФ засудили її та виступили за мир і діалог, і тому "незрозуміло, чому ця позиція організаторів змінюється зараз, коли Росія відмовляється припиняти війну, відкидає мирні зусилля та діалог, натомість продовжуючи робити ставку на терор і звірства".

За таких умов будь-які зміни політики чи пом’якшення обмежень не мають реальних підстав, і можуть лише надіслати небезпечний сигнал про підтримку агресії, толерування російських воєнних злочинів та нормалізації геноцидноі політики російських окупантів.

Недопуск Росії до міжнародних культурних майданчиків критично важливий для збереження їхньої нейтральності, уникнення політизації та захисту сфери культури від державної пропаганди війни.

Особливе занепокоєння викликає інформація про зв’язки заявленої Комісарки російського павільйону Анастасії Карнєєвої з російським військово-промисловим комплексом, що ще раз підкреслює: в Росії культура невіддільна від мілітаристського режиму.

"Закликаємо організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо повернення Російської Федерації та зберегти принципову позицію, яка була продемонстрована у 2022–2024 роках.

Вірність цінностям свободи, людської гідності та міжнародного права має бути визначальною для глобальної мистецької спільноти, так само як солідарність із українським народом, чию культуру намагаються знищити", – наголошують у заяві.

61-ша Венеційська бієнале відкриє двері для відвідувачів 9 травня 2026-го.

У Італії заявили, що участь Росії у 61-ій Венеційській бієнале стала можливою через позицію Фундації виставки і суперечить рекомендаціям з боку міністерства культури Італії та загалом італійського уряду.

Новий проєкт росіян об’єднає понад 50 учасників, серед яких музиканти, поети та філософи з РФ, а також представники Малі, Мексики, Бразилії та Аргентини. Швидкой цинічно зазначив, що в цьому проєкті "культура переважає над політикою", а участь іноземців має стати "доказом неможливості скасувати російську культуру".