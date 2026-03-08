У поліції Осло не розголошують деталі інциденту.

Служби екстреної допомоги блокують район на Пілестредет після реагування на повідомлення про вибух в Осло 23 вересня 2025 року

У столиці Норвегії Осло в ніч на 8 березня стався вибух біля посольства США. Інцидент призвів до незначних пошкоджень будівлі, однак постраждалих немає, пише Bloomberg.

За інформацією норвезької поліції, вибух стався близько 01:00 за місцевим часом біля входу до консульського відділу дипломатичної місії.

Правоохоронні органи Норвегії підтвердили факт вибуху, слідчі вже мають попередні висновки про причину вибуху, однак деталі наразі не розголошуються.

На місці події працюють вибухотехніки. Правоохоронці підтримують постійний контакт із представниками посольства США.

У поліції Осло додали, що наразі "занадто рано" пов’язувати інцидент із ескалацією конфлікту між США та Іраном. На цей момент слідство не має підтверджень такого зв’язку.

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході Іран раніше завдав ударів по американських військових базах і дипломатичних установах у регіоні. Минулого тижня під час протестів біля кількох консульств США в Пакистані загинули щонайменше два десятки людей.