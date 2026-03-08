ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У столиці Норвегії стався вибух біля посольства США, – Bloomberg

У поліції Осло не розголошують деталі інциденту.

У столиці Норвегії стався вибух біля посольства США, – Bloomberg
Служби екстреної допомоги блокують район на Пілестредет після реагування на повідомлення про вибух в Осло 23 вересня 2025 року
Фото: EPA/UPG

У столиці Норвегії Осло в ніч на 8 березня стався вибух біля посольства США. Інцидент призвів до незначних пошкоджень будівлі, однак постраждалих немає, пише Bloomberg.

За інформацією норвезької поліції, вибух стався близько 01:00 за місцевим часом біля входу до консульського відділу дипломатичної місії. 

Правоохоронні органи Норвегії підтвердили факт вибуху, слідчі вже мають попередні висновки про причину вибуху, однак деталі наразі не розголошуються.

На місці події працюють вибухотехніки. Правоохоронці підтримують постійний контакт із представниками посольства США.

У поліції Осло додали, що наразі "занадто рано" пов’язувати інцидент із ескалацією конфлікту між США та Іраном. На цей момент слідство не має підтверджень такого зв’язку.

  • Демонстрації спалахнули після повідомлень про загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
﻿
