Шторми у центральних штатах США вбили щонайменше 8 людей

Протягом останніх днів шторми пройшли центральною частиною Сполучених Штатів, залишивши після себе руйнування та жертви, повідомляє DW.
Сильні грози розпочалися в сусідньому штаті Індіана, які викликали кілька торнадо на півдні Мічигану, повідомили у Національній метеорологічній службі (NWS).
Наразі відомо, що через екстремальні погодні умови загинуло вісім людей та поранено щонайменше 12 осіб.
Повідомляється про загибель чотирьох людей в Оклахомі і чотирьох в штаті Мічиган. Серед жертв негоди є матір з донькою.
У суботу рятувальники шукали під завалами тих, хто вижив.
- Весняні шторми в регіоні зазвичай припадають на період, відомий як сезон торнадо. Час його початку різниться залежно від частини Сполучених Штатів.
- Торнадо утворюються раптово, упродовж кількох хвилин. Люди часто мають лічені хвилини на пошук укриття.