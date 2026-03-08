Шторми у центральних штатах США вбили щонайменше 8 людей

Серед жертв негоди є матір з донькою.

Протягом останніх днів шторми пройшли центральною частиною Сполучених Штатів, залишивши після себе руйнування та жертви, повідомляє DW.

Сильні грози розпочалися в сусідньому штаті Індіана, які викликали кілька торнадо на півдні Мічигану, повідомили у Національній метеорологічній службі (NWS).

Наразі відомо, що через екстремальні погодні умови загинуло вісім людей та поранено щонайменше 12 осіб.

Повідомляється про загибель чотирьох людей в Оклахомі і чотирьох в штаті Мічиган. Серед жертв негоди є матір з донькою.

У суботу рятувальники шукали під завалами тих, хто вижив.