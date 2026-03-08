Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ГоловнаСвіт

Зеленський: українські експерти вирушать на Близький Схід уже наступного тижня

Обговорюється питання обміну засобами, яких бракує українській стороні.

Зеленський: українські експерти вирушать на Близький Схід уже наступного тижня
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже наступного тижня українські експерти вирушать на Близький Схід для роботи на місці та надання допомоги. 

Про це глава держави заявив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві, пише Укрінформ.

За словами президента, українські фахівці прибудуть до регіону з необхідними можливостями, щоб одразу долучитися до роботи та допомоги.

"Я думаю, на наступному тижні, коли експерти будуть на місці, вони подивляться, допоможуть, бо вони їдуть одразу зі спроможностями допомогти. Тоді будемо рухатись далі", – зазначив президент Зеленський.

Глава держави також наголосив, що Україна обговорює з партнерами питання обміну засобами, яких бракує українській стороні, але які є в достатній кількості в країнах Близького Сходу.

"Ви знаєте, дефіцит яких засобів у нас. Ми розуміємо і дефіцит яких засобів у країнах Перської затоки. Тобто ми говоримо і про цей трек", – додав президент.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies