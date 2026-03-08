Зеленський: українські експерти вирушать на Близький Схід уже наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже наступного тижня українські експерти вирушать на Близький Схід для роботи на місці та надання допомоги.

Про це глава держави заявив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві, пише Укрінформ.

За словами президента, українські фахівці прибудуть до регіону з необхідними можливостями, щоб одразу долучитися до роботи та допомоги.

"Я думаю, на наступному тижні, коли експерти будуть на місці, вони подивляться, допоможуть, бо вони їдуть одразу зі спроможностями допомогти. Тоді будемо рухатись далі", – зазначив президент Зеленський.

Глава держави також наголосив, що Україна обговорює з партнерами питання обміну засобами, яких бракує українській стороні, але які є в достатній кількості в країнах Близького Сходу.

"Ви знаєте, дефіцит яких засобів у нас. Ми розуміємо і дефіцит яких засобів у країнах Перської затоки. Тобто ми говоримо і про цей трек", – додав президент.