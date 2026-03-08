До України вперше після призначення на посаду приїхав Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен, який разом із Президентом Володимиром Зеленським вшанували пам’ять загиблих українських воїнів.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Лідери пройшли вздовж Стіни пам’яті та віддали шану полеглим захисникам і захисницям України.

Фото: Офіс президента України

"Сьогодні разом із Прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном біля Стіни пам’яті вшанували полеглих українських захисників і захисниць. Дякуємо кожному і кожній. Пам’ятаємо й шануємо подвиг наших героїв – усіх, хто став на захист України та віддав своє життя в цій боротьбі за незалежність", – написав у Фейсбук президент Зеленський.