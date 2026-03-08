Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Політика

До Києва вперше після призначення приїхав премʼєр-міністр Нідерландів Роб Єттен

Президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Нідерландів Роб Єттен вшанували пам’ять загиблих українських воїнів.

До Києва вперше після призначення приїхав премʼєр-міністр Нідерландів Роб Єттен
Роб Єттен
Фото: Офіс президента України

До України вперше після призначення на посаду приїхав Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен, який разом із Президентом Володимиром Зеленським вшанували пам’ять загиблих українських воїнів.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Лідери пройшли вздовж Стіни пам’яті та віддали шану полеглим захисникам і захисницям України.

Фото: Офіс президента України

"Сьогодні разом із Прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном біля Стіни пам’яті вшанували полеглих українських захисників і захисниць. Дякуємо кожному і кожній. Пам’ятаємо й шануємо подвиг наших героїв – усіх, хто став на захист України та віддав своє життя в цій боротьбі за незалежність", – написав у Фейсбук президент Зеленський.

﻿
