Відео затримання українських громадян у Будапешті підтверджує проведення спецоперації, виконаної «за лекалами російського ФСБ».

Таку заяву зробив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

За його словами, такі дії завдають прямої шкоди Україні і дискредитують принципи верховенства права ЄС.

Качка наголосив, що неправомірні дії Угорщини підривають довіру до правових стандартів Євросоюзу. Він додав, що перебуває на постійному зв’язку з представниками європейських інституцій і дипломатичного корпусу щодо ситуації з незаконним затриманням українців.

«Вимагаємо негайного виправлення ситуації, припинення неправомірних дій та забезпечення поваги до прав українських громадян. Очікуємо від угорської влади негайних кроків для врегулювання цього інциденту», - наголосив Качка.

Що відомо про затримання українців в Угорщині