Качка: Затримання українців в Угорщині — спецоперація за лекалами ФСБ

Неправомірні дії Угорщини підривають довіру до правових стандартів Євросоюзу, наголосив віцепрем'єр.

Тарас Качка
Фото: Олександр Ратушняк

Відео затримання українських громадян у Будапешті підтверджує проведення спецоперації, виконаної «за лекалами російського ФСБ». 

Таку заяву зробив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

За його словами, такі дії завдають прямої шкоди Україні і дискредитують принципи верховенства права ЄС.

Качка наголосив, що неправомірні дії Угорщини підривають довіру до правових стандартів Євросоюзу. Він додав, що перебуває на постійному зв’язку з представниками європейських інституцій і дипломатичного корпусу щодо ситуації з незаконним затриманням українців.

«Вимагаємо негайного виправлення ситуації, припинення неправомірних дій та забезпечення поваги до прав українських громадян. Очікуємо від угорської влади негайних кроків для врегулювання цього інциденту», - наголосив Качка.

Що відомо про затримання українців в Угорщині

  • 5 березня два авто інкасаторської служби Ощадбанку були незаконно затримані в Угорщині під час здійснення регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів.
  • Відповідно до даних GPS-сигналу, автомобілі банку були в центрі Будапешта поблизу однієї із силових структур Угорщини. Їхнє місцезнаходження підтвердили представники посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України.
  • Перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж оформили відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур.
  • Пізніше угорські медіа із посиланням на податкову та митну служби повідомили, що нібито сімох затриманих інкасаторів Ощадбанку вже депортували з Угорщини. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, "виникає закономірне питання, чи не йдеться про гроші української воєнної мафії".
  • Українська сторона поскаржилася, що Угорщина не допускала до затриманих українців наших консулів.
  • Нацпол відкрив справу за фактом незаконного викрадення громадян України на угорській території.
  • Увечері 6 березня глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що сімох українців вдалося повернути додому.
