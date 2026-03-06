Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Головна

Сибіга: Затримання українських співробітників "Ощадбанку" в Угорщині – порушення міжнародного права

Консули досі не мають підтвердження щодо депортації п'ятьох громадян України.

Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина не мала підстав для затримання співробітників "Ощадбанку" та їхнього конвою, а дії Будапешта порушують міжнародне законодавство.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише Укрінформ.

За словами Сибіги, угорська сторона повністю обмежила контакти українських консулів із затриманими, позбавила їх засобів зв’язку та утримує у невідомому для Києва місці.

"Є публічна інформація, яка поки що офіційно не підтверджена, що п’ятьох громадян везуть до кордону з метою депортації. Консули підтвердження не мають", – зазначив міністр.

Він підкреслив, що вимога України звільнити громадян і конвой залишається незмінною. На думку Києва, дії Угорщини є неприпустимим актом державного рекету та тероризму.

"Ми будемо діяти в межах міжнародного права, дотримуючись усіх наших зобов’язань. Ми не допустимо приниження наших громадян, провокації щодо України та викрадення українського майна", – запевнив Сибіга.

Міністр також закликав застосувати санкції щодо осіб, причетних до обмеження прав українських громадян.

"Немає для цього юридичної бази. Ми виходимо з того, що немає підстав для затримання і таких непропорційних кроків. Це порушення міжнародного законодавства, оскільки перевезення здійснювалися на підставі необхідних процедур і правил, визначених у банківській сфері при перевезенні такого характеру цінностей", – наголосив глава МЗС України.

Контекст

Учора, 5 березня 2026 року два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку були незаконно затримані в Угорщині під час здійснення регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів.

Відповідно до даних GPS-сигналу, автомобілі банку знаходились в центрі Будапешта поблизу однієї із силових структур Угорщини. Їхнє місцезнаходження підтверджено представниками Посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України.

Перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур.

Пізніше угорські медіа із посиланням на Угорську податкову та митну служби повідомили, що нібито сімох затриманих інкасаторів Ощадбанку вже депортували з Угорщини. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, "виникає закономірне питання, чи не йдеться про гроші української воєнної мафії".

Речник МЗС України зазначав, що угорська сторона досі не надала українським дипломатам доступу до семи співробітників "Ощадбанку", яких утримують на території країни. 

