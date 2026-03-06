Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСвіт

Британська поліція заявила про причетність розвідки РФ до пожеж на вантажних рейсах у Європі

Над розслідуванням працювала група детективів з Британії, Литви, Польщі, Німеччини та Нідерландів.

Британська поліція заявила про причетність розвідки РФ до пожеж на вантажних рейсах у Європі
британська поліція
Фото: nottinghampost.com

Міжнародне розслідування підозрює російську військову розвідку в серії пожеж, пов’язаних з авіаційними вантажами по всій Європі, починаючи з 2024 року.

Про це повідомила британська поліція 6 березня передає Reuters.

Відповідного висновку дійшла група детективів з Британії, Литви, Польщі, Німеччини та Нідерландів, йдеться у заяві поліції Лондона.

«Робота наших європейських колег була справді визначною і демонструє критичну потребу в транскордонній співпраці, а також професіоналізм наших колег за кордоном», — заявила старша національна координаторка з питань контртерористичної поліції Вікі Еванс.

  • У звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень ішлося, що Росія різко посилила диверсійні операції в Європі, спрямовані на критично важливу інфраструктуру. Із 2023 року кількість таких дій зросла приблизно вчетверо.
  • Європейські та інші західні уряди вислали десятки російських розвідників, багато з яких працювали під дипломатичним прикриттям, ще до вторгнення в Україну. Це змусило російські спецслужби вдаватися до операцій через посередників або найманців. З 2022 року та вислання сотень розвідників з європейських столиць РФ дуже ефективно вербує громадян третіх країн онлайн для обходу європейських контррозвідувальних заходів.
  • Тим часом вербувальники та пропагандисти, які раніше працювали на російську групу "Вагнер", стали головним каналом для організації Кремлем диверсійних атак у Європі.
﻿
