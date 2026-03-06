Британська поліція заявила про причетність розвідки РФ до пожеж на вантажних рейсах у Європі

Міжнародне розслідування підозрює російську військову розвідку в серії пожеж, пов’язаних з авіаційними вантажами по всій Європі, починаючи з 2024 року.
Про це повідомила британська поліція 6 березня передає Reuters.
Відповідного висновку дійшла група детективів з Британії, Литви, Польщі, Німеччини та Нідерландів, йдеться у заяві поліції Лондона.
«Робота наших європейських колег була справді визначною і демонструє критичну потребу в транскордонній співпраці, а також професіоналізм наших колег за кордоном», — заявила старша національна координаторка з питань контртерористичної поліції Вікі Еванс.
- У звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень ішлося, що Росія різко посилила диверсійні операції в Європі, спрямовані на критично важливу інфраструктуру. Із 2023 року кількість таких дій зросла приблизно вчетверо.
- Європейські та інші західні уряди вислали десятки російських розвідників, багато з яких працювали під дипломатичним прикриттям, ще до вторгнення в Україну. Це змусило російські спецслужби вдаватися до операцій через посередників або найманців. З 2022 року та вислання сотень розвідників з європейських столиць РФ дуже ефективно вербує громадян третіх країн онлайн для обходу європейських контррозвідувальних заходів.
- Тим часом вербувальники та пропагандисти, які раніше працювали на російську групу "Вагнер", стали головним каналом для організації Кремлем диверсійних атак у Європі.