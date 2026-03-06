Британська поліція заявила про причетність розвідки РФ до пожеж на вантажних рейсах у Європі

Над розслідуванням працювала група детективів з Британії, Литви, Польщі, Німеччини та Нідерландів.

Міжнародне розслідування підозрює російську військову розвідку в серії пожеж, пов’язаних з авіаційними вантажами по всій Європі, починаючи з 2024 року.

Про це повідомила британська поліція 6 березня передає Reuters.

Відповідного висновку дійшла група детективів з Британії, Литви, Польщі, Німеччини та Нідерландів, йдеться у заяві поліції Лондона.

«Робота наших європейських колег була справді визначною і демонструє критичну потребу в транскордонній співпраці, а також професіоналізм наших колег за кордоном», — заявила старша національна координаторка з питань контртерористичної поліції Вікі Еванс.