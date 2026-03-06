Сибіга: Україна повернула сімох громадян, яких утримували в Будапешті

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україні вдалося домогтися звільнення семи працівників "Ощадбанку", яких затримали в Угорщині.

Про це повідомляє МЗС України.

"Вже доповів Президенту України Володимиру Зеленському про те, що нам вдалося домогтися звільнення семи громадян України, які утримувалися в Будапешті", – ідеться у повідомленні.

Наразі вони перебувають у безпеці та перетнули український кордон. Українські консули надали їм необхідну допомогу.

"Дякую нашій команді в МЗС та Посольстві України в Угорщині, а також правоохоронним органам, державним установам, державним банкам і всім, хто допоміг досягти їхнього звільнення", – додає Сибіга.

Учора, 5 березня 2026 року два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку були незаконно затримані в Угорщині під час здійснення регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів.

Угорські медіа із посиланням на Угорську податкову та митну служби повідомили, що нібито сімох затриманих інкасаторів Ощадбанку вже депортували з Угорщини. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, "виникає закономірне питання, чи не йдеться про гроші української воєнної мафії".