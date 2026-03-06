У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Сибіга: Україна повернула сімох громадян, яких утримували в Будапешті

Затримані вже перетнули український кордон.

Сибіга: Україна повернула сімох громадян, яких утримували в Будапешті
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україні вдалося домогтися звільнення семи працівників "Ощадбанку", яких затримали в Угорщині. 

Про це повідомляє МЗС України.

"Вже доповів Президенту України Володимиру Зеленському про те, що нам вдалося домогтися звільнення семи громадян України, які утримувалися в Будапешті", – ідеться у повідомленні.

Наразі вони перебувають у безпеці та перетнули український кордон. Українські консули надали їм необхідну допомогу.

"Дякую нашій команді в МЗС та Посольстві України в Угорщині, а також правоохоронним органам, державним установам, державним банкам і всім, хто допоміг досягти їхнього звільнення", – додає Сибіга.

  • Учора, 5 березня 2026 року два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку були незаконно затримані в Угорщині під час здійснення регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів.
  • Угорські медіа із посиланням на Угорську податкову та митну служби повідомили, що нібито сімох затриманих інкасаторів Ощадбанку вже депортували з Угорщини. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, "виникає закономірне питання, чи не йдеться про гроші української воєнної мафії".
  • Глава МЗС заявив, що Угорщина не мала підстав для затримання співробітників "Ощадбанку" та їхнього конвою, а дії Будапешта порушують міжнародне законодавство.
﻿
