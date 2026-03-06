Україна та Австрія уклали меморандум про співпрацю у сфері відновлювального водню

Австрія готова надати обладнання з власних теплових електростанцій для України.

Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр енергетики Денис Шмигаль та Федеральний міністр економіки, енергетики та туризму Австрії Вольфганг Гаттманнсдорфер підписали Меморандум про співпрацю у сфері відновлювального водню.

Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.

Документ передбачає розвиток виробництва водню, створення інфраструктури для його зберігання та транспортування, а також залучення інвестицій у цю перспективну галузь.

За словами Дениса Шмигаля, Австрія готова надати обладнання з власних теплових електростанцій для підготовки України до наступного опалювального сезону. Крім того, австрійські партнери зробили внесок у Фонд підтримки енергетики України на суму 15,5 млн євро.

Сторони також обговорили розвиток двосторонньої співпраці в інших сферах енергетики. Австрійські компанії вже зберігають газ в українських підземних сховищах, а серед пріоритетів – розширення співпраці у сфері газовидобутку та управління підземними сховищами.

"Вдячні Австрії за надання обладнання та відновлення видобувних потужностей. Австрія залишається надійним партнером у зміцненні енергетичної стійкості України", – підкреслив Денис Шмигаль.