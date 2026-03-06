У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаСвіт

Україна та Австрія уклали меморандум про співпрацю у сфері відновлювального водню

Австрія готова надати обладнання з власних теплових електростанцій для України.

Україна та Австрія уклали меморандум про співпрацю у сфері відновлювального водню
Вольфганг Гаттманнсдорфер і Денис Шмигаль
Фото: Міненергетики

Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр енергетики Денис Шмигаль та Федеральний міністр економіки, енергетики та туризму Австрії Вольфганг Гаттманнсдорфер підписали Меморандум про співпрацю у сфері відновлювального водню. 

Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.

Документ передбачає розвиток виробництва водню, створення інфраструктури для його зберігання та транспортування, а також залучення інвестицій у цю перспективну галузь.

За словами Дениса Шмигаля, Австрія готова надати обладнання з власних теплових електростанцій для підготовки України до наступного опалювального сезону. Крім того, австрійські партнери зробили внесок у Фонд підтримки енергетики України на суму 15,5 млн євро.

Сторони також обговорили розвиток двосторонньої співпраці в інших сферах енергетики. Австрійські компанії вже зберігають газ в українських підземних сховищах, а серед пріоритетів – розширення співпраці у сфері газовидобутку та управління підземними сховищами.

"Вдячні Австрії за надання обладнання та відновлення видобувних потужностей. Австрія залишається надійним партнером у зміцненні енергетичної стійкості України", – підкреслив Денис Шмигаль.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies