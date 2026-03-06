У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаСвіт

Трамп: Жодної угоди з Іраном не буде, потрібна повна капітуляція

Президент США наполягає на обранні «прийнятного» лідера Ірану.

Трамп: Жодної угоди з Іраном не буде, потрібна повна капітуляція
президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

США не будуть укладати угоду з Іраном і вимагають повної його капітуляції.

Про це написав у своїй соцмережі президент США Дональд Трамп.

«Жодної угоди з Іраном не буде, окрім безумовної капітуляції! Після цього та обрання великого та прийнятного лідера (лідерів), ми, а також багато наших чудових і дуже відважних союзників і партнерів, будемо невтомно працювати, щоб повернути Іран з прірви руйнування, зробивши його економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше», - написав Трамп.

Лідер Штатів пообіцяв, що в Ірану «буде велике майбутнє. «Зробимо іран знову великим (MIGA!)», - заявив Трамп.

  • У ЗМІ з'явилася інформація про можливе відтермінування виборів нового керівника Ірану до наступного тижня. При цьому, згідно з неофіційними повідомленнями, ним стане син Алі Хаменеї Моджтаба.
  • Трамп заявив, що вважає кандидатуру сина Алі Хаменеї Моджтабу неприпустимою і хоче особисто впливати на процес призначення нового верховного лідера Ірану.
  • Попередній верховний лідер Алі Хаменеї загинув після ударів США та Ізраїлю.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies