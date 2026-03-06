Трамп: Жодної угоди з Іраном не буде, потрібна повна капітуляція

США не будуть укладати угоду з Іраном і вимагають повної його капітуляції.

Про це написав у своїй соцмережі президент США Дональд Трамп.

«Жодної угоди з Іраном не буде, окрім безумовної капітуляції! Після цього та обрання великого та прийнятного лідера (лідерів), ми, а також багато наших чудових і дуже відважних союзників і партнерів, будемо невтомно працювати, щоб повернути Іран з прірви руйнування, зробивши його економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше», - написав Трамп.

Лідер Штатів пообіцяв, що в Ірану «буде велике майбутнє. «Зробимо іран знову великим (MIGA!)», - заявив Трамп.