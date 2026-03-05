​​Трамп хотів би особисто брати участь у визначенні нового верховного лідера Ірану

Президент США Дональд Трамп хоче особисто впливати на процес призначення нового верховного лідера Ірану.

Про це він заявив в інтерв'ю порталу Axios, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я маю брати участь у призначенні, як це було з (тимчасовим президентом, – ред.) Делсі Родрігес у Венесуелі", - сказав Трамп.

Він зазначив, що не погодиться на нового лідера, який продовжуватиме просувати політичний курс аятоли Алі Хаменеї. За його словами, в такому разі США довелося б "через п'ять років" знову повернутися до воєнних дій в Ірані.

Трамп також заявив, що вважає кандидатуру сина Алі Хаменеї Моджтабу неприпустимою.

"Ми хочемо бачити когось, хто принесе гармонію і мир в Іран", - наголосив президент США.

Контекст

У ЗМІ з'явилася інформація про можливе відтермінування виборів нового керівника Ірану до наступного тижня. При цьому, згідно з неофіційними повідомленнями, ним стане син Алі Хаменеї Моджтаба.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув після ударів США та Ізраїлю.