Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
​​Трамп хотів би особисто брати участь у визначенні нового верховного лідера Ірану

Президент США вважає кандидатуру сина Алі Хаменеї Моджтабу неприпустимою.

​​Трамп хотів би особисто брати участь у визначенні нового верховного лідера Ірану
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп хоче особисто впливати на процес призначення нового верховного лідера Ірану.

Про це він заявив в інтерв'ю порталу Axios, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я маю брати участь у призначенні, як це було з (тимчасовим президентом, – ред.) Делсі Родрігес у Венесуелі", - сказав Трамп. 

Він зазначив, що не погодиться на нового лідера, який продовжуватиме просувати політичний курс аятоли Алі Хаменеї. За його словами, в такому разі США довелося б "через п'ять років" знову повернутися до воєнних дій в Ірані.

Трамп також заявив, що вважає кандидатуру сина Алі Хаменеї Моджтабу неприпустимою.

"Ми хочемо бачити когось, хто принесе гармонію і мир в Іран", - наголосив президент США.

Контекст

У ЗМІ з'явилася інформація про можливе відтермінування виборів нового керівника Ірану до наступного тижня. При цьому, згідно з неофіційними повідомленнями, ним стане син Алі Хаменеї Моджтаба.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув після ударів США та Ізраїлю.

﻿
