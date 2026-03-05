​10 держав Північної Європи і Балтії розроблять спільний план евакуації населення на випадок війни

Швеція наголошує, що це рішення базується на досвіді війни в Україні.

Десять держав Північної та Східної Європи уклали угоду про створення спільних планів транскордонної евакуації цивільного населення, пише «Європейська правда».

До ініціативи долучилися Швеція, Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща та Німеччина.

Головна мета домовленості — захист жителів регіону Балтійського моря і скандинавських країн у разі масштабної кризи або збройного конфлікту.

У Міністерстві оборони Швеції підкреслили, що це рішення базується на досвіді війни в Україні. Приклад українського спротиву довів, що організоване тимчасове переміщення людей дозволяє ефективніше обороняти країну, мінімізуючи втрати серед цивільних, наголосила шведська сторона. Актуальність угоди також підсилюється тривалим конфліктом на Близькому Сході, а це додаткові безпекові ризики у світі.

Згідно з угодою, країни детально пропишуть механізми розміщення і реєстрації евакуйованих, визначать спеціальні транспортні коридори для масового переміщення та розроблять алгоритми допомоги вразливим категоріям населення. Такий підхід має забезпечити злагодженість дій союзників у разі надзвичайної ситуації на їхніх кордонах.