Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ГоловнаСвіт

​10 держав Північної Європи і Балтії розроблять спільний план евакуації населення на випадок війни

Швеція наголошує, що це рішення базується на досвіді війни в Україні.

​10 держав Північної Європи і Балтії розроблять спільний план евакуації населення на випадок війни
Швеція
Фото: EPA/UPG

Десять держав Північної та Східної Європи уклали угоду про створення спільних планів транскордонної евакуації цивільного населення, пише «Європейська правда»

До ініціативи долучилися Швеція, Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща та Німеччина. 

Головна мета домовленості — захист жителів регіону Балтійського моря і скандинавських країн у разі масштабної кризи або збройного конфлікту.

У Міністерстві оборони Швеції підкреслили, що це рішення базується на досвіді війни в Україні. Приклад українського спротиву довів, що організоване тимчасове переміщення людей дозволяє ефективніше обороняти країну, мінімізуючи втрати серед цивільних, наголосила шведська сторона. Актуальність угоди також підсилюється тривалим конфліктом на Близькому Сході, а це додаткові безпекові ризики у світі.

Згідно з угодою, країни детально пропишуть механізми розміщення і реєстрації евакуйованих, визначать спеціальні транспортні коридори для масового переміщення та розроблять алгоритми допомоги вразливим категоріям населення. Такий підхід має забезпечити злагодженість дій союзників у разі надзвичайної ситуації на їхніх кордонах.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies