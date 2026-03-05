У Греції суд залишив у силі вироки лідерам неонацистської партії “Золотий світанок”

У 2020 році лідера партії Нікоса Міхалоліакоса, який заперечує Голокост, та інших високопоставлених членів визнали винними в управлінні злочинною організацією та участі в ній.

Грецький апеляційний суд підтримав вироки 2020 року лідерам та соратникам неонацистської партії “Золотий світанок”, повідомляє DW.

У 2020 році суд визнав партію винною в управлінні злочинною організацією під виглядом політичної партії, що стало великою перемогою для демократії в країні, зазначає видання. Лідера партії Нікоса Міхалоліакоса, який заперечує Голокост, та інших високопоставлених членів визнали винними в управлінні злочинною організацією та участі в ній.

Схваленню цього рішення передував п'ятирічний судовий розгляд.

Вчора колегія з п'яти суддів Апеляційного суду з кримінальних справ в Афінах одноголосно підтвердила вироки 2020 року 42 членам та соратникам “Золотого світанку”, які оскаржили свої вироки.

Серед них – 68-річний Міхалоліакос, якого засудили до 13 років позбавлення волі, але минулого року звільнили умовно-достроково через стан здоров'я.

Консервативний прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс привітав це рішення суду.

Більше про партію “Золотий світанок”

“Золотий світанок” заснували як неонацистську партію у 1980-х роках. Політична сила здобула популярність під час фінансової кризи в країні, займаючи місця в парламенті з 2012 по 2019 рік.

Партія здобула загальнонаціональну популярність завдяки програмі, спрямованій проти жорсткої економії та мігрантів.“Золотий світанок” стала третьою за популярністю партією Греції на піку її фінансової кризи. Але у 2013 році проти політсили розпочалося кримінальне розслідування – після вбивства лівого репера Павлоса Фіссаса у 2013 році.

Члена партії, який завдав смертельного удару ножем Фіссасу, визнали винним у вбивстві у 2020 році. Апеляційний суд у середу також підтримав це рішення.