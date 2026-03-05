Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
У Росії до 15 років ув'язнення засудили румуна за шпигунство на користь України

Його звинуватили у тому, що він зібрав та передав Україні інформацію про засоби протиповітряної оборони в Сочі.

У Росії до 15 років ув'язнення засудили румуна за шпигунство на користь України
Фото: EPA/UPG

У Росії суд призначив 15 років ув’язнення громадянину Румунії, якого звинуватили у шпигунстві на користь України.

Про це пише Reuters та румунське медіа Digi24

Таку ухвалу виніс суд в Краснодарському краї.

«Краснодарський крайовий суд визнав громадянина Румунії Адріана-Давіда Керчіо винним у шпигунстві на користь України, викритому співробітниками регіонального управління ФСБ, і призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі», – повідомила російським журналістам пресслужба судів Краснодарського краю.

Чоловік відбуватиме покарання у колонії суворого режиму. Вирок поки ще не набрав законної сили.

Зазначається, що РФ його звинувачує у тому, що він у листопаді 2024 року сам ініціював контакт зі співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України, не погоджуючись із політикою Росії, зокрема з проведенням так званої «спеціальної військової операції». 

Digi24 цитує повідомлення російської влади, у якому стверджується, що під час листування підсудний повідомив офіцеру, що хоче приєднатися до «Британського легіону». Натомість йому начебто запропонували безпечний виїзд з території РФ, якщо він збиратиме та передаватиме українській військовій розвідці інформацію про російські військові об’єкти.

Росія стверджує, що Керчо погодився і 12 листопада 2024 року, використовуючи дрон, зібрав і передав через месенджер географічні координати та іншу інформацію про систему протиповітряної оборони, розташовану на території міста Сочі.

Після появи інформації про затримання румунського громадянина Міністерство закордонних справ Румунії заявило, що «це має всі ознаки класичного випадку російської інформаційної маніпуляції з повторним використанням теми з пропагандистською метою».

