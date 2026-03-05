Європа може зіткнутися із загрозою нової енергетичної кризи

Ознакою загострення глобальної конкуренції стало те, що танкер зі зрідженим газом, який прямував до Франції, розвернувся в Атлантичному океані та попрямував до Азії.

Війна на Близькому Сході на початку цього тижня підняла ціни на газ у Європі до найвищого рівня з 2023 року, і континент знову опинився перед ризиком енергетичної кризи – через чотири роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це пише Financial Times.

Оскільки судноплавство через стратегічну Ормузьку протоку фактично зупинилося, а іранські удари по Катару змусили другого за величиною у світі постачальника зрідженого природного газу призупинити виробництво, ціни на газ у Європі зросли на 70% з п’ятниці.

«Це подвійний удар. Європа тільки почала виходити з промислової енергетичної кризи – і тепер отримує наступну»,– сказав експерт з енергетики Хеннінг Глойштайн з аналітичної групи Eurasia Group.

Ознакою загострення глобальної конкуренції стало те, що танкер зі зрідженим газом, який прямував до Франції, розвернувся в Атлантичному океані та попрямував до Азії. Ситуацію ускладнює холодна зима, яка значно виснажила газові запаси Європи. За даними Gas Infrastructure Europe, заповненість газових сховищ у ЄС становить менш ніж 30%, тоді як середній показник за п’ять років у цей період становить близько 45%. Особливо низькі резерви зафіксовані в Нідерландах, Швеції, Хорватії та Латвії. Експерти попереджають, що поповнення сховищ на наступну зиму за нинішніх високих цін може стати значним економічним тягарем для Європи.

Водночас чиновники ЄС вважають, що технічно можливо заповнити сховища до 90% до наступної зими. Після 2022 року Європейський Союз значно диверсифікував джерела енергії, зменшивши залежність від російського газу та збільшивши імпорт LNG зі США і постачання з Норвегії. Однак посилення глобальної конкуренції за LNG може підвищити інфляцію та сповільнити економічне зростання, особливо в Італії та Німеччині.

Головний економіст Європейського центрального банку попередив, що затяжна війна на Близькому Сході може спричинити значний сплеск енергетичної інфляції та падіння виробництва. Серед можливих варіантів реагування аналітики називають навіть продовження імпорту російського LNG, хоча такий крок був би політично дуже суперечливим і малоймовірним. Уряди також можуть тимчасово повернутися до використання вугілля на електростанціях або активніше використовувати французьку ядерну енергетику. Паралельно в ЄС посилюються дискусії щодо пом’якшення кліматичної політики, зокрема відтермінування розширення системи торгівлі викидами.

Загалом нова енергетична напруга підкреслює необхідність для Європи прискорити розвиток електрифікації, енергетичних мереж та відновлюваних джерел, щоб зменшити залежність від викопного палива.

Хоча чиновники заявляють, що негайних рішень щодо боротьби з високими цінами поки не планується, це питання буде обговорюватися на майбутніх зустрічах у Брюсселі.

Внаслідок обстрілів Тегераном низки нафтових об'єктів на Аравійському півострові, а також проблем з проходженням суден критично важливою Ормузькою протокою ціни на енергоносії зазнали найбільшого зростання за тривалий час. Зокрема газ на європейських та азійських ринках подорожчав одразу на 50%.