Більша роль медсестри, більше навантаження на лікарів: деталі нововведення Львова, консультації і обстеження за 24 години

Деталі нам вдалося розпитати в керівника Другого територіального медичного об’єднання Львова Василя Трунквальтера , у підпорядкуванні якого є кілька міських поліклінік. Тут важливо зазначити, що ТМО у Львові два, і вони фактично керують усією комунальною медициною міста.

Адже Національна служба здоров’я платить за пацієнтів сімейній медицині капітаційну ставку на рік. Зараз це 1000 грн на рік з коефіцієнтами, де діти — з найбільшими (2500 грн на рік), а дорослі 18–39 років коштують найменше — близько 650 грн на рік. І в цю суму входить необмежена кількість візитів та інструментальної діагностики, що в контракті із сімейною медициною (це і тести на вагітність, і загальний аналіз крові, і ще ряд).

Як це можливо? Це означає, що сімейним лікарям доведеться працювати більше? Чи додатково наймуть нових? Чиїм коштом буде такий банкет?

Цю новину активно обговорюють уже чотири доби : мер Львова Андрій Садовий заявив, що з березня очну консультацію сімейного лікаря можна буде отримати в межах 24 годин. Якщо ж лікар не має вільного часу, прийом зобов’язаний провести черговий лікар. Те саме стосується лабораторної діагностики.

Фото: city-adm.lviv.ua Василь Трунквальтер

Як прораховували сенс у змінах

На основі чого розробили політику доступу до сімейного лікаря в межах 24 годин? Як прораховували потребу саме в такому короткому доступі?

Ми цю політику розробили на тому, що медична послуга має бути доступною та отриманою пацієнтом згідно з медичними показами.

Якщо є медичні покази до лабораторних чи інструментальних методів обстеження, вони мають бути виконані впродовж 24 годин. Бо пізніше будуть неактуальними або некоректними.

Мова про те, що анонсовані дослідження в межах 24 годин — це перелік, який повинна забезпечувати сімейна медицина: загальний аналіз крові, сечі і так далі? Чи це про всю лабораторну діагностику?

Це для сімейної медицини 24 години. Вузький фахівець й інструментарні лабораторні методи обстеження – це вже 48 годин.

А якось ранжується доступ до консультації сімейного лікаря в межах 24 годин? Чи будь-хто за умовною довідкою може прийти в цей час? Це ОК?

Ми зі свого боку зараз змінимо трошки роль медичної сестри. І такі питання, як довідка, виписка рецептів, тобто робота, яка не вимагає уваги лікаря, буде від нього забрана, щоб він міг більше приділити увагу пацієнтові.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Тобто ми говоримо про медсестру з розширеними повноваженнями?

Так.

До сімейного лікаря в межах 24 годин може потрапити будь-яка людина, незалежно від показів? Є вони чи немає?

Так.

А клінічно це обґрунтовано?

Це питання не зовсім нашої компетенції.

Ну як не вашої? Ви керуєте величезним ТМО.

Ми впроваджуємо стандарт консультації протягом 24 годин. Кожен мешканець впродовж 24 годин має отримати консультацію від свого сімейного лікаря при будь-якому своєму запиті.

А як же концепція самої сімейної медицини?

А ми не відходимо від концепції сімейної медицини, як це дизайновано реформою? Один сімейний лікар не може усіх охочих прийняти в межах своїх робочих годин щодня.

Не відходимо. Якщо сімейний лікар не встигає в робочий час, чи в межах свого робочого графіку, чи понаднормового навантаження, яке йому буде так само оплачено при необхідності, є ще черговий лікар і ургентні заклади.

Фото: Пресслужба Львівської міської ради Лікарка обстежує пацієнта

Сама концепція медичної реформи була про те, що в мене як в людини є сімейний лікар, який мене веде. Якщо ми даємо людям доступ до будь-якого сімейного чергового лікаря при будь-якій потребі, чи не ламаємо ми логіку стосунків сімейного лікаря з його пацієнтами?

Якщо вам потрібно попасти до сімейного лікаря, чому ви до нього не можете попасти впродовж 24 годин, або на той період, коли він вам про це скаже?

Це ж психологія. Якщо людина розуміє, що може не чекати, а звернутися в медзаклад і впродовж 24 годин отримати консультацію, вона потраплятиме до різних сімейних лікарів замість єдиного, який веде цю людину, знає її добре, може на неї комплексно дивитися. Логіка реформи ж про це була закладена.

Так, але ми не відправляємо нашого пацієнта до різних сімейних лікарів.

Але по суті так і буде, коли люди потраплятимуть до різних чергових сімейних лікарів, якщо захочуть доступ до консультації в межах 24 годин, а в їхнього сімейного лікаря не буде вікон.

У їхнього сімейного лікаря буде для цього і вікно, і час. Він впродовж 24 годин точно відреагує на запит свого декларанта.

Хто платитиме за ці нововведення?

Ви кілька разів сказали, що буде понаднормовий час сімейного лікаря якийсь. А як ви це прораховували? Якщо говоримо про доступ в межах 24 годин, це має бути або значно більше персоналу, здатного забезпечити швидкий доступ, або значно більше робочих годин сімейного лікаря і медичної сестри. Може, доливаються кошти з міського бюджету на те, щоб були ці чергові фахівці?

Якщо ми бачимо, що лікар не справляється у свої 24 години з запитом своїх декларантів, вивчаємо ситуацію, чому так відбувається. Коли в нас йде планомірне життя, такої ситуації немає. Звичайно, вночі сімейний лікар не працює, для цього є ургентні заклади. Понаднормовий час мається на увазі, що лікар буде працювати ще в суботу чи неділю, і він буде йому компенсований згідно чинного законодавства.

Фото: Стас Козлюк Київська міська лікарня

Тобто міняється робочий час лікаря, його графік, чи на додачу до типових годин, лікар ще буде виходити вихідними за додаткову оплату?

Це не принципово, це менеджмент закладу, і як закладу буде зручніше – чи додаткові години йому доставити, чи ввести додаткове навантаження у вигляді додаткових 0,5 чи 0,25 ставки – це не принципово для кінцевого споживача.

Я питаю про лікаря. Ми говоримо про ріст навантаження і робочих годин лікаря?

Ми вивчаємо, як зручніше для фінансового навантаження на заклад. Інколи вигідніше додати півставки, аніж давати додаткові години.

Не питаю, як ви це юридично зафіксуєте, це ваша історія як менеджера. Кажу про те, що ми все-таки говоримо про ріст навантаження на сімейного лікаря через цю зміну, аби пацієнт мав цей доступ в межах 24 години, правильно?

Зараз ми другий день працюємо в такому режимі і тримаємо руку на пульсі. Поки не можу відмітити збільшеного навантаження на сімейного лікаря, але якщо необхідність буде, ми збільшимо навантаження на сімейного лікаря, або добавимо сімейних лікарів.

Програма медичних гарантій, за якою держава сплачує кошти медзакладам, фінансує сімейну медицину як капітаційну ставку. Тобто є виділені кошти на одного пацієнта на рік, крапка. Ця сума не залежить від того, чи ви дасте доступ людині в межах 24 годин, чи через тиждень, чи через два. Якщо збільшується навантаження на сімейного лікаря, збільшується кількість годин, яку він має працювати, додаються повноваження медичної сестри. Хто доплачуватиме за цю історію? Міський бюджет?

Як такої потреби використовувати додатково кошти з інших джерел немає. Кожен заклад має чотири джерела фінансування: НСЗУ, місцевий бюджет, платні послуги і донорські кошти. Не виключено, якщо буде збільшене фінансове навантаження на заклад, то буде включене місто. Зараз готується міська програма з цього приводу.

Фото: behealthy.net.ua У клініці сімейної медицини

Повертаюся до фінансування, яке дає Національна служба здоров'я. Навіть коли ми говоримо про інструментальні дослідження, то більше грошей, ніж виділили Верховна Рада в програму медичних гарантій, не буде. Якщо доступ до інструментальної діагностики починає бути у межах 24 годин, є доволі сильний ризик, що ви швидко виберет те фінансування, яке закладене по контракту з НСЗУ, і почнете працювати собі в мінус. Це прораховувалось?

Це широке питання, про нього можемо говорити до вечора. Кошти на сімейну медицину це капітаційна ставка. Ці кошти як були, так і є.

Якщо ми говоримо про якесь моновідділення сімейної медицини в якомусь районі, звичайно, буде нерентабельна така історія. Але ми ж говоримо про найбільший заклад в Україні.

Ви величезні, безумовно.

Ми не то що величезні, ми найбільші. У нас ресурс далеко не, скажімо, поліклініки, яка має 15 сімейних і 20 вузьких спеціалістів. У нас є набагато вищий ресурс, є стаціонарна допомога.

Як гласить НСЗУ: десь ми здешевлюємо послугу, а десь вона є дорожча. Прийнявши більше пацієнтів, ми не в коштах втрачаємо, ми просто здешевлюємо послугу.

Фінально. Люди, які не задекларовані у вас в ТМО, зможуть теж отримати цей пришвидшений доступ до вузького фахівця і діагностики по електронному направленню?

Так, буде мати. Людина, яка отримала електронне скерування в Харкові, може отримати ту послугу в Львові. Це правильно і нормально. Людина, яка не має декларації? Ми з радістю її задекларуємо.