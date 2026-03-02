У Львові невідомий вчинив наругу біля пам'ятників загиблих внаслідок теракту в Оленівці.

Про це повідомили на сторінці в Facebook музейного комплексу "Територія терору".

"У суботу, 28 лютого, на музейному комплексі стався прикрий інцидент: невідома особа поглумилася над пам’яттю загиблих в окупованій Оленівці українських військовополонених", - йдеться в повідомленні.

Біля кожного стенду з портретами загиблих в Оленівці, де утримувались оборонці "Азовсталі" були перекинуті лампадки та порушено порядок.

Як повідомили в "Території терору", всі необхідні матеріали вже передали правоохоронним органам для встановлення винного та притягнення до відповідальності.