ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
ГоловнаСуспільствоПодії

У Львові на території музейного комплексу невідомий вчинив наругу над пам'яттю загиблих в Оленівці

Інцидент стався в музейному комплексі "Територія терору" біля портретів загиблих оборонців "Азовсталі".

У Львові на території музейного комплексу невідомий вчинив наругу над пам'яттю загиблих в Оленівці
Музейний комплекс "Територія терору" після наруги
Фото: "Територія терору"

У Львові невідомий вчинив наругу біля пам'ятників загиблих внаслідок теракту в Оленівці.

Про це повідомили на сторінці в Facebook музейного комплексу "Територія терору".

"У суботу, 28 лютого, на музейному комплексі стався прикрий інцидент: невідома особа поглумилася над пам’яттю загиблих в окупованій Оленівці українських військовополонених", - йдеться в повідомленні.

Біля кожного стенду з портретами загиблих в Оленівці, де утримувались оборонці "Азовсталі" були перекинуті лампадки та порушено порядок.

Як повідомили в "Території терору", всі необхідні матеріали вже передали правоохоронним органам для встановлення винного та притягнення до відповідальності.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies