У Львові біля смітника знайшли бойову гранату

У Львові вранці 28 лютого біля смітника на вулиці Володимира Великого двірничка виявила бойову гранату, заховану у горнятку.
Про це спершу написав мер Львова Андрій Садовий, а згодом інцидент підтвердили і в поліції області.
"Двірничка помітила підозрілий предмет і одразу повідомила відповідні служби. Територію обгородили, вибухотехніки підтвердили, що це справжня граната. Її вже знешкодили", – написав Садовий.
У поліції Львівської області повідомили, що попередньо йдеться про ручну оборонну гранату іноземного походження, залишену у горнятку біля сміттєвого бака.
"Попередньо – знахідка є бойовою – це ручна оборонна граната іноземного походження, яка була залишена у горнятку біля сміттєвого баку. Я дякую усім службам, які спрацювали оперативно, вчасно виявили та вилучили загрозу. А також дякую працівниці комунального господарства, яка, виявивши небезпечний предмет, діяла чітко та правильно, як і годиться у воєнний час", – зазначив очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський.
Правоохоронці встановлюють особу, причетну до вчинення злочину. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
- У ніч на 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська. Ще 25 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.