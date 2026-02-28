У Львові біля смітника знайшли бойову гранату

У Львові вранці 28 лютого біля смітника на вулиці Володимира Великого двірничка виявила бойову гранату, заховану у горнятку.

Про це спершу написав мер Львова Андрій Садовий, а згодом інцидент підтвердили і в поліції області.

"Двірничка помітила підозрілий предмет і одразу повідомила відповідні служби. Територію обгородили, вибухотехніки підтвердили, що це справжня граната. Її вже знешкодили", – написав Садовий.

У поліції Львівської області повідомили, що попередньо йдеться про ручну оборонну гранату іноземного походження, залишену у горнятку біля сміттєвого бака.

"Попередньо – знахідка є бойовою – це ручна оборонна граната іноземного походження, яка була залишена у горнятку біля сміттєвого баку. Я дякую усім службам, які спрацювали оперативно, вчасно виявили та вилучили загрозу. А також дякую працівниці комунального господарства, яка, виявивши небезпечний предмет, діяла чітко та правильно, як і годиться у воєнний час", – зазначив очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський.

Правоохоронці встановлюють особу, причетну до вчинення злочину. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.