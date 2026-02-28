Головне за ніч та ранок суботи, 28 лютого: удари по Дніпропетровщині, майже 150 боєзіткнень, війна на Близькому Сході

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану обстріляв військові бази Сполучених Штатів у Кувейті, ОАЕ, Катарі та Бахрейні.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на іранське напівофіційне інформаційне агентство Fars та інші ЗМІ.

Міністерство оборони Катару заявило про перехоплення всіх ракет, випущених по території країни. Інформаційне агентство Reuters повідомляє про вибухи у столиці Досі.

Бахрейн підтвердив, що його територію обстріляли ракетами. Під удар потрапив п'ятий флот ВМС США у столиці Манамі.

Раніше повідомлялося, що вранці 28 лютого Армія оборони Ізраїлю завдала превентивного військового удару по Ірану, у Тегерані пролунали вибухи.

У МЗС України прокоментували військову операцію США проти іранського режиму.

Іранський режим десятиліттями знущався з власного народу та розгорнув масштабну політику насильства всередині країни і за її межами.

Удари тисяч іранських "шахедів" по українських містах та мирних жителях залишаються в пам’яті українців. Співпраця режимів Москви та Тегерану, на думку українського відомства, є грубим порушенням норм міжнародного права та підриває глобальні зусилля з відновлення миру і стабільності.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 148 боєзіткнень.

Ворог збільшує тиск на Гуляйпільському напрямку. За минулу добу росіяни здійснили 37 атак на Гуляйпільському напрямку, на Покровському – 24.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 770 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 265 900 солдатів.

Сили ППО знешкодили 96 зі 105 ворожих безпілотників.

Зафіксовані влучання 6 ударних БпЛА та падіння уламків на 7 локаціях.

Уночі 28 лютого російські окупанти 10 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Унаслідок атак поранено людину.

У Дніпрі понівечені транспортна інфраструктура і багатоповерхівки. Поранений чоловік.

На Сумщині під дронову атаку РФ потрапило авто "Укрпошти".

Двоє людей постраждали.

Відомий журналіст Саймон Шустер у статті для The Atlantic стверджує, що компанія Ілона Маска Starlink вирішила боротися з використанням росіянами "сірих" терміналів супутникового інтернету після того, як у січні один з російських дронів оминув системи ППО і влучив в будівлю в урядовому кварталі Києва.

Як зазначає автор біографії Володимира Зеленського, про інцидент не було повідомлено медіа, але співрозмовники у Кабінеті Міністрів України згадують, як російських БПЛА пролетів так низько біля будівлі уряду, що його буквально було видно з вікна. Зрештою безпілотник протаранив один з будинків біля Кабміну, не завдавши значної шкоди і не призвівши до потерпілих.

Міністр оборони Михайло Федоров сповістив керівництву Starlink про те, що уникнення БПЛА систем протиповітряної оборони стало можливим завдяки їхнім технологіям. Посадовець також запропонував схему боротьби з цим явищем шляхом реєстрації в Україні усіх "білих" терміналів.

Ілон Маск, який раніше втручався у хід бойових дій радше на користь росіян, блокуючи Starlink у Криму, погодився на пропозицію Федорова. Він дав вказівку "використовувати все, щоб допомогти Україні".

Тримаймося!