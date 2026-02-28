Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Впав відсоток жирів в маслі
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Викрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
Генштаб: на фронті зафіксовано 148 боєзіткнень, ворог збільшує тиск на Гуляйпільському напрямку

За минулу добу росіяни здійснили 37 атак на Гуляйпільському напрямку, на Покровському – 24.

Генштаб: на фронті зафіксовано 148 боєзіткнень, ворог збільшує тиск на Гуляйпільському напрямку
Форма ЗСУ
Фото: Генштаб

Розпочалася 1466–та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту. 

За інформацією Генштабу ЗСУ, загалом протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. 

Вчора противник завдав 103 авіаційних ударів, скинув 328 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8681 дрон-камікадзе та здійснив 3483 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню. 

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Іванівка, Олександроград, Коломійці, Писанці, Гаврилівка, Великомихайлівка, Левадне, Покровське, Гуляйпільське, Барвінівка, Копані, Любицьке, Лугівське, Верхня Терса, Блакитне, Преображенка, Комишуваха, Веселянка, Біленьке, Придніпровське. 

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, вісім районів зосередження живої сили, район зосередження озброєння і військової техніки, склад матеріально-технічного забезпечення та пункт управління БпЛА окупантів. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 139 обстрілів, з яких 17 – із РСЗВ. Також завдав п’яти авіаударів із застосуванням 16 КАБ. 

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Синельникове. 

На Куп’янському напрямку агресор один раз  атакував у районі Новоплатонівки. 

На Лиманському напрямку противник атакував чотири рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве та Лиман. 

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районах Дронівки, Сіверська, Рай-Олександрівки. 

На Краматорському напрямку окупанти атакували в бік Предтечиного, Малинівки, Часового Яру. Загалом - три рази. 

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Плещіївки, Попового Яру та Софіївки. 

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурмові дій агресора в районах населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Родинське, Шевченко, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Мирноград та Муравка. 

На Олександрівському напрямку противник атакував три рази у районах Тернового та Злагоди. 

На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак окупантів у районах Добропілля, Прилук, Залізничного, Зеленого, Варварівки, Гуляйпільського, Староукраїнки та Оленокостянтинівки. На Оріхівському напрямку ворог атак не проводив. 

На Придніпровському напрямку боєзіткнень не зафіксовано. 

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне знкшкодження окупантів, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. 

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 770 осіб. Також ворог втратив танк, п’ять бойових броньованих машини, 32 артилерійських системи, дві реактивні системи залпового вогню, 1616 безпілотних літальних апаратів, 149 одиниць автомобільної техніки. 
